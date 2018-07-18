Российский артист умер после тщетной борьбы с раком

Известный певец, бывший солист группы "Доктор Ватсон" Игорь Браславский умер после продолжительной болезни. Артисту было 59 лет.

Печальной новостью поделился друг Игоря Браславского, поэт-песенник Александр Шаганов. Он сообщил о смерти артиста на своей официальной странице в социальной сети Facebook.

"Горькая новость – не стало Игоря Браславского... Нашего товарища, неунывающего прекрасного музыканта. Всем памятны его выступления и в группе "Доктор Ватсон", и в сольной карьере", – написал убитый горем Шаганов.

Он пояснил, что причиной смерти Браславского стал рак. "Безвременный уход из-за коварной болезни, с которой он боролся, помогал выстоять другим, в частности всячески опекал онкобольных детишек", – рассказал поэт-песенник.

В заключение Шаганов обратился к Браславскому: "Игорь, спасибо, что ты был с нами. Спасибо за твои песни, за твой композиторский труд. Ты многое не успел и очень многое сделал..."

Подписчики немедленно отреагировали на горькое известие: "Светлая память", "Прекрасный музыкант. Так жаль... Очень талантливый", "Царствие небесное", "Встречался с ним в студии Осинского – он мне показывал свою армейскую песню на стихи Саши Шаганова. Как жаль...", "Скорблю", "Невероятно. Как больно!", "Ужас! Земля пухом", "Несправедливо. Уходят лучшие, светлые, талантливые люди..."

Соболезнования выразили коллеги артиста – Олег Акулич, Аркадий Укупник, Сергей Галанин и другие. "Горе. Царствие небесное любимому другу и коллеге, прекрасному и мужественному человеку. Всегда не веришь в смерть... Как жаль... Как больно", – отметила Ирина Грибулина.

Игорь Браславский работал в ВИА "Вдохновение", "Фантазия", "Надежда", "Кинематограф", "Голубые гитары", в театре "Музыка" под руководством Игоря Гранова. В 1992 году стал лауреатом международного конкурса в Сопоте. С 1994-го по 2004-й был солистом группы "Доктор Ватсон". Является автором гимна к Всемирным юношеским играм 1998 года и музыки к фильму "Святое дело".