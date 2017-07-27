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Шоу-бизнес

Певец Джастин Бибер сбил фотографа (видео)

Джастин Бибер. Фото: Dimitrios Kambouris/Getty Images
Кумир миллионов девочек-подростков, канадский певец Джастин Бибер угодил в ДТП. Артист за рулем пикапа случайно сбил одного из поджидающих его папарацци.
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Шокировавший журналистов инцидент произошел возле театра в Беверли-Хиллз, в штате Калифорния, где проходила церковная служба. Возле здания Джастин Бибер столкнулся с толпой поджидавших его папарацци. 

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Чтобы избежать лишнего внимания, певец быстро сел за руль пикапа и попытался выехать, но случайно сбил стоявшего рядом чернокожего фотографа, передает TMZ. Кадры инцидента попали на видео и сразу же были распространены в Сети. 

Стоит отметить, что после инцидента Бибер повел себя очень достойно. Он остался с пострадавшим и дождался приезда скорой помощи и полиции. Сотрудники правоохранительных органов опросили певца, а затем отпустили. Как отмечает издание, травмы, полученные фотографом, его жизни не угрожают. 

Канадский поп-певец Джастин Бибер стал необычайно популярен в 2008 году, когда его менеджером стал Скутер Браун. В 2011 году его признали "артистом года" по версии American Music Awards. Всего в мире продано более 100 миллионов экземпляров записей певца.  

Великолепный голос и "сладкая" внешность сделали Бибера кумиром миллионов девочек-подростков. Певец неоднократно подтверждает свою репутацию секс-символа, встречаясь с самыми привлекательными знаменитостями. Одним из самых обсуждаемых его романов была связь с певицей Селеной Гомес.

Автор: Рудольф Великолепный27 июля 2017, 11:22

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