Певец Джастин Бибер сбил фотографа (видео)

Кумир миллионов девочек-подростков, канадский певец Джастин Бибер угодил в ДТП. Артист за рулем пикапа случайно сбил одного из поджидающих его папарацци.

Шокировавший журналистов инцидент произошел возле театра в Беверли-Хиллз, в штате Калифорния, где проходила церковная служба. Возле здания Джастин Бибер столкнулся с толпой поджидавших его папарацци.

Чтобы избежать лишнего внимания, певец быстро сел за руль пикапа и попытался выехать, но случайно сбил стоявшего рядом чернокожего фотографа, передает TMZ. Кадры инцидента попали на видео и сразу же были распространены в Сети.

Стоит отметить, что после инцидента Бибер повел себя очень достойно. Он остался с пострадавшим и дождался приезда скорой помощи и полиции. Сотрудники правоохранительных органов опросили певца, а затем отпустили. Как отмечает издание, травмы, полученные фотографом, его жизни не угрожают.

Канадский поп-певец Джастин Бибер стал необычайно популярен в 2008 году, когда его менеджером стал Скутер Браун. В 2011 году его признали "артистом года" по версии American Music Awards. Всего в мире продано более 100 миллионов экземпляров записей певца.

Великолепный голос и "сладкая" внешность сделали Бибера кумиром миллионов девочек-подростков. Певец неоднократно подтверждает свою репутацию секс-символа, встречаясь с самыми привлекательными знаменитостями. Одним из самых обсуждаемых его романов была связь с певицей Селеной Гомес.