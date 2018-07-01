Исхудавший Якубович перестал жить с женой

Легендарный ведущий одной из самых любимых программ зрителей на российском телевидении "Поле чудес" Леонид Якубович рассказал о том, что живет отдельно от жены. Пока он ночует в московской квартире, супруга остается в загородном особняке.

В эфире Первого канала вышла программа Юрия Николаева "Честное слово", гостем которой стал ведущий Леонид Якубович. 72-летний артист откровенно рассказал об отношениях в своей семье.

Несмотря на солидный возраст, у Якубовича до сих пор сохраняется весьма насыщенный рабочий график. Тем не менее, он старается оставаться хорошим семьянином. Получается это с большим трудом. Так, ведущий признался, что перестал жить с женой.

Если верить народной молве, то коттедж в поселке "Пенаты" в Московской области обошелся артисту почти в семь миллионов долларов, однако бывает в его стенах он не часто. "Есть дом загородный, где мы живем. Но, если у меня съемки по два-три дня в Москве, то я остаюсь в городской квартире", – объяснил Леонид Якубович. "Потому что доехать в город можно только один раз, и только туда, а обратно уже никак", – добавил он.



В своей рассказе Леонид Якубович не обошел вниманием и вопрос быстрого похудания – всего три года назад он весил 103 килограмма и испытывал серьезные проблемы со здоровьем. "Две ступеньки, – и я был весь мокрый. У меня зашкаливал сахар, я еле дышал. До такой степени, что мне стенты поставили сердечные", – вспомнил Леонид Якубович.

Выход из этой ситуации ведущий нашел в занятиях спортом, а именно – в теннисе. Причем на корте он, по собственному признанию, оказался совершенно случайно – привел на занятия дочь Варю и решил заодно попробовать свои силы. "Я помахал ракеткой 20 минут, потом меня донесли до скамейки, где я полтора часа исходил потом", – отметил ведущий.