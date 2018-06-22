Неслыханная наглость: "Россия" подло выкрала у Первого канала эксклюзив

Телеканалы ради рейтинга и шумихи готовы на все – подсматривать за умирающими звездами в реанимации, раскапывать могилы и делать ДНК-тесты, находить внебрачных детей. Табу не существует. Об очередной дикой истории заговорили перед подготовкой вечера памяти актера в "Ленкоме" – 29 мая артисту бы исполнилось 65 лет.

Когда в конце августа 2007 года актер Александр Абдулов был экстренно прооперирован в севастопольской клинике по поводу прободной язвы, летального исхода никто не предполагал. Но через несколько часов у него начались серьезные проблемы с сердцем. Шесть суток артист провел в реанимации, после чего его отправили в Московский кардиоцентр имени Бакулева. Через три дня наступило резкое ухудшение, и Абудлов полетел в Израиль, где ему диагностировали четвертую (неизлечимую) стадию рака легкого.

В израильской клинике и случилась история, о которой стало известно Dni.Ru. "В больницу к Абдулову прилетел телеведущий Александр Олейников, и актер захотел дать ему интервью для Первого канала, – рассказали в окружении актера. – Но у Олейникова не было с собой камеры, и он попросил помочь коллегу с канала "Россия", который тогда был собкором России в Израиле. Оператор и камера были найдены, интервью оказалось интересным и содержательным. Но каково же было удивление и возмущение Олейникова, когда выяснилось, что кассета с записью, которую оператор увез с собой, исчезла! А спустя несколько дней "эксклюзивное интервью" умирающего Абдулова вышло на "России"в программе "Вести". И только потом – на Первом".

Стоит заметить, что кражи эксклюзивов – не единственная подлость, на которую решаются конкуренты. Среди других козней – так называемое контрпрограммирование, когда два конкурирующих канала ставят в эфирной сетке на одно и то же время две аналогичные рейтинговые программы. В этом случае одна из программ может "перетянуть" часть аудитории второй. А значит, и часть рекламных бюджетов.