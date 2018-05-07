"Дичайшая дичь": вид Гурченко в гробу вызвал оторопь
Издание привело слова легендарной артистки. А на следующих страницах читателю предложили узнать, каким образом фанатка забеременела от певца Александра Серова.
"Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим. ред.). "Коллега увидел вот этот замечательный журнал. Свежая пресса. Это же адский ад, дичайшая дичь, дновое дно, жестяная жесть. У меня нет слов. За такую работу люди попадают в ад?", – разразилась гневной речью сотрудница телеканала "Ю" Анастасия Матвеенко на своей странице в Facebook. "Это же кликбэйт (обман читателя – прим. ред.), только в печатном виде", - цитирует работницу СМИ Ura.ru. "Но это не глянец, кстати", "Это отвратительно", "Шта?!", – отреагировали оторопевшие подписчики.
Напомним, что Людмила
Гурченко скончалась в 2011 году в возрасте 75 лет. К смерти привела череда
случайностей: сначала актриса упала и сломала бедро, затем ей сделали операцию,
а через месяц ее состояние резко ухудшилось.
У актрисы диагностировали тромбоэмболию легочной артерии и сердечную недостаточность. Реанимировать ее врачам скорой помощи не удалось.
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