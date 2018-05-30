"Зачем измываешься?": жена обратилась к Игорю Крутому

Игорь Крутой и его жена Ольга откровенно рассказали о своей семейной жизни. Супруги не скрывают, что прошли разные периоды, но смогли приноровиться друг к другу.

Известный продюсер и композитор Игорь Крутой и его супруга Ольга вместе уже 22 года. "Семейная жизнь – это движение навстречу друг другу", – убежден продюсер. Немаловажно то, что у обоих за плечами опыт первых браков. "Мы встретились и поженились не в 17 лет, а пройдя свои первые семьи и получив жизненный опыт. В чем-то было сложно наступать на себя, но как-то приноровились, прижились", – высказал свое мнение продюсер.

В процессе совместной жизни супруги повлияли друг на друга. Так, Ольга приучила Игоря заниматься спортом. "Раньше Оля на этом настаивала, сейчас она порой противится, говорит: "Хватит уже, ты уже бледный, зачем измываешься над собой? Помнишь, что тебе не 18?" Но хочется быть в форме. С одной стороны – дети, с другой – жена молодая, с третьей – я выхожу на сцену, снимаюсь на телевидении, не могу позволить себе распуститься, отрастить пузо", – заявил Крутой. Теперь продюсер, несмотря на то, где находится, старается уделять время спорту, например, бегает по утрам.

Публикация от Игорь Крутой (@igor__krutoy) 25 Фев 2016 в 3:24 PST

Однако все в меру. От некоторых нагрузок Крутой отказывается. Так, Ольга рассказала, что недавно она с Игорем и их дочерью Александрой ездили в Куршевель, где катались на горных лыжах, а 14-летняя наследница даже встала на доску. Однако Крутой отказался от экстремального катания. "Говорил: мои планы расписаны на два года вперед, не имею права выбыть из строя", – цитирует Ольгу Крутую Woman`s Day.