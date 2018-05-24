Знаменитая актриса пожаловалась на избиения завистливого мужа

Актриса Ольга Тумайкина рассказала о своей непростой судьбе. Артистка разоткровенничалась с Борисом Корчевниковым в программе "Судьба человека" телеканала "Россия 1".

Ольга встретила своего первого гражданского мужа Андрея в театральном училище. Несмотря на то, что у них родился ребенок – дочь Полина, молодые так и не узаконили свои отношения.

Ольга поведала ведущему, что, еще будучи студенткой, получала хорошие роли. Карьера складывалась успешно и в учебе она не отставала, чего не скажешь о ее возлюбленном – его отчислили.

Тумайкина одна обеспечивала семью. Успех актрисы бил по самооценке Андрея, поэтому он начал вымещать злость на жене. Он регулярно избивал ее. Артистка не может спокойно вспоминать те годы.

"Это было так давно, память моя вычеркивает уже эти обстоятельства. Это в сознании, в менталитете мужском присутствует – бить жену. Также бывают изъяны в воспитании, в характере... Я – жадная, не хотела делиться с ним славой. Это было мое дело, мой успех. Знаете, мне совершенно все равно: кто-то не любит меня, кто-то завидует... Я очень быстро умею убегать, проношусь мимо этих эмоций, и они меня не касаются", – заявила актриса.

Ольга искала защиты у друзей и родственников, она жаловалась на издевательства мужа и просила вразумить нерадивого отца ее первенца. К сожалению, вместо помощи она получила лишь обвинения и издевки.





Позже артистке удалось разжиться собственной жилплощадью в Москве и она, взяв в охапку дочь, уехала от супруга-тирана. Андрея взбесила выходка жены. В отместку он выкрал ребенка. Целый год Ольга видела девочку лишь украдкой.

Пытаясь обмануть Андрея, Ольга делала вид, что дочь ей больше не интересна и его поступок не ранит ее. "Я остановила себя и более не проявляла никаких инициатив. Как это называется? Отпустить ситуацию? И когда эта драматургия перестала меня волновать, как будто и с той стороны исчез какой-то накал", – отметила звезда.

Экс-супруг вернул ребенка, а вскоре Тумайкина стала мамой во второй раз, у нее родилась еще одна девочка Маруся. Женщина не рассказала кто отец ребенка, лишь добавила, что он не хочет принимать участие в жизни дочери.

Сейчас жизнь звезды наладилась, у нее новый возлюбленный и в перспективе множество интересных ролей. Ее старшая дочь пошла по маминым стопам и вскоре тоже будет радовать зрителей потрясающей актерской игрой.