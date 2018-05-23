Взбудораженные родственники рассказали о состоянии Караченцова

Появились подробности о госпитализации Николая Караченцова. Взбудораженные известием родственники артиста рассказали об истинном положении дел.

Николай Караченцов проходил плановое обследование в одной из московских клиник, рассказала журналистам невестка легендарного актера Ирина. Сейчас, по ее словам, Караченцов отдыхает на даче.

Информацию подтвердил сын артиста Андрей Караченцов. Он успокоил прессу и поклонников, сообщив, что с отцом все в порядке. "Если бы что-то было плохое, мне бы мама сразу сообщила. Все нормально, никаких эксцессов", – цитирует Андрея телеканал "360".

Взбудораженные известием о госпитализации звезды родственники пояснили, что 22 мая Николай Караченцов приехал с супругой, актрисой Людмилой Поргиной, из 62-й больницы Красногорска. Там проводились плановые мероприятия, о госпитализации речи не шло.

Напомним, что осенью 2017 года у актера обнаружили онкологическое заболевание. "Когда узнала диагноз Коли "рак легких", почва ушла из-под ног, – рассказала Поргина в недавнем интервью. – Но решила, что будем бороться, и все выложила мужу. Однажды ночью он проснулся и сказал: "Я со страхом смотрю в будущее". Я успокоила: "Ты же был в коме и видел рай! Тебя ждет жизнь вечная!" Мы тогда проговорили всю ночь. "Ладно, я согласен на химию. А вот умирать – нет", – заверил муж утром. А еще сказал, что хочет увидеть правнуков".