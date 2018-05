Звезд популярного шоу обругали за секс в душе

Создателей реалити-шоу "Золотая молодежь Челси" (Made in Chelsea) обвинили в демонстрации порнографии. В центре скандала оказались участники проекта Сэм Томпсон и Софи Хэббу.

В сцене Томпсон лежит на кровати, мечтательно глядя в потолок. Софи в это время нежится под струями в прозрачной душевой кабине. Сэм неожиданно вскакивает, бежит к Софи, начинает ее целовать и гладить – и сцена обрывается, передает Daily Mail.

FFS the shower scene in #MadeInChelsea pic.twitter.com/gNCr6scwJk

Британское целомудренное общество такого не вынесло. Даже ярые поклонники "Золотой молодежи" назвали сцену бесстыдной, ненужной и омерзительной. При этом похожих сцен на британском телевидении – в избытке. "Не делайте этого! Я только что пережила сцену соития Спенсера и Луизы в том же шоу от 2012 года, а затем вы идете и делаете это снова с ее братом!" – написала преданная фанатка.

Sam and Habbs snogging in the shower #MadeInChelsea #unnecessary pic.twitter.com/y8RwsPUdj7