Знаменитая певица разделась в ванной в прямом эфире
Азалия выложила видео в соцсети. Девушка лежит в ванной – естественно, абсолютно голая – и прикрывает некоторые части соблазнительного тела руками.
Это далеко не первая экстравагантная выходка Азалии. Исполнительница выкладывала в Сеть пикантный черно-белый снимок в сетчатом платье, под которым, конечно же, не было белья. Поклонники оценили ее смелость и формы. Да и выступления певицы на сцене образцом целомудрия не назовешь.
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