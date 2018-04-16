Как бабка: что случилось с внешностью Стеши Маликовой

18-летней Стефании Маликовой досталось от фанатов. Девушку затравили за излишне возрастной образ.

В феврале дочь популярного исполнителя Дмитрия Маликова Стефания справила 18-летие. А в конце января стало известно, что у юной красавицы появился брат. Видимо, навалившаяся ответственность повлияла на Стешу – она резко повзрослела. Отразилось это и на внешности девушки. Дочь певца стала одеваться не по возрасту, отметили поклонники.

На своей официальной странице в Instagram Маликова опубликовала фотографию, на которой запечатлена вместе с возлюбленным на Красной площади. Стефания вышла на прогулку в классическом пальто песочного цвета, узких джинсах и туфлях на низком удобном каблуке. С собой она прихватила вместительную сумку известного бренда.

Фанаты расстроились из-за возрастного вида Маликовой: "Стеша как бабка( а парень как внук( ну ведь молодая красивая девчонка( зачем такой стиль одежды((( классика я понимаю, но все равно она подходит женщинам лишь с определенного возраста. и Стеша явно еще до него не доросла(((", "Действительно тетка, умудренная жизнью", "он такой ребенок еще", "ага, он ребенок, а она бабка(((", "как-будто младший братик", "Он школу то хоть закончил??", "О боги!!! я думала что это мать его (орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)".

Публикация от Stesha Malikova (@steshamalikova) 14 Апр 2018 в 9:21 PDT

Впрочем, нашлись и защитники. "Стиль Стефании – классика. На все времена. Отличный вкус", "Согласна, очень элегантны! Прекрасная пара👍", "Стеша, как же Леонид тебя нежно и бережно обнимает! А взгляд! Полон любви! Счастья и любви вам!", "Собаки лают, караван идет! Молодцы, счастья вам", – прокомментировали они фото.