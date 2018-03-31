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Шоу-бизнес

Маликов назвал сына необычным именем

Дмитрий Маликов. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomohov
Елена и Дмитрий Маликовы долго не могли определиться, как назвать малыша. В итоге супруги выбрали очень красивое и редкое имя.
прочитано 6539 раз

Как написано в свидетельстве о рождении малыша, которое оказалось в распоряжении журнала Tatler, сына певца назвали Марк. Елена Маликова пояснила журналистам столь необычный выбор.

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 Дмитрий Юрьевич Маликов

Дмитрий Юрьевич Маликов Певец, композитор

"Почему Марк? Имя интернациональное, сильное, мужское. И малыш родился к дате, когда православные чтут святого Марка", – отметила жена музыканта.

Как писали Dni.Ru, информация о том, что у Дмитрия Маликова родился второй ребенок, появилась 24 января. Сына популярному артисту и его жене Елене подарила суррогатная мать. Малыш появился на свет в Санкт-Петербурге.

В недавнем интервью Маликов признался, что очень счастлив. "Не зря же говорят, что каждый мужчина должен построить дом, посадить дерево и вырастить сына. Мне очень хотелось наследника. У меня замечательная дочка, я ее очень люблю, но она выйдет замуж и будет носить другую фамилию. А мне очень хотелось продолжить род Маликовых", – объяснил популярный певец. А супруга артиста Елена призналась, что они десять лет пытались зачать ребенка, но все их попытки оказались безуспешными.

Автор: Алёна Нестерова31 марта 2018, 20:39
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Маликов с женой повеселились на публике

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