Что стало со звездой фильма "Гостья из будущего"

Актриса Елена Метелкина, ставшая знаменитой на всю страну после ролей в фильмах "Гостья из будущего" и "Через тернии к звездам", окончательно выпала из поля зрения широкой общественности в 1990-х годах. Наконец она вышла из тени и показала, в каких условиях живет на протяжении уже полувека.

Несмотря на замкнутый образ жизни, которому больше подошло бы определение "затворничество", Елена Метелкина все же стала героиней программы "Идеальный ремонт". Она призналась. что на протяжении 50 лет не вносила никаких изменений в интерьер своей квартиры.

На кадрах передачи зрители могли заметить, что все пространство в жилище заставлено разнообразным хламом, коробками и пакетами. Сын Метелкиной признался, что давно хотел все это выбросить, однако сделать этого не может – каждая мелочь важна для звезды советского кино.





Впрочем, сама актриса призналась, что не против преображения квартиры. "Я бы все по-другому сделала", – призанлась она. Впрочем, до изменений руки у Елены Метелкиной так и не дошли. "Стала зарастать хламом каким-то". – пожаловалась она. "Мне стыдно перед родными, что я так запустила жилье. Но у меня в этом беспорядке есть своя система и свой порядок", – добавила актриса.

Впрочем, проблемы с интерьером квартиры – не самая большая проблема в жизни Елены Метелкиной. Она пережила личную трагедию. Актриса вышла замуж за любимого человека и родила от него ребенка. Однако оказалось, что у мужчины есть другая семья. А после развода он попытался отобрать имущество у актрисы. "Только Верховный суд признал незаконность этого союза", – вспомнила Метелкина.