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Кто "подставил" матерщинника Михаила Ефремова

Михаил Ефремов. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomohov
Шумиха вокруг действий Михаила Ефремова в спектакле в Самаре не утихает. В скандале разбираются профессионалы и любители, их выводы оказываются неожиданными.
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Все началось с того, что в Самаре состоялся спектакль "Не становись чужим". По мнению зрителей, Михаила Ефремова, исполнившего главную роль, было плохо слышно, он путал слова и матерился, общаясь с залом. Врио министра культуры Самарской области Сергей Филиппов назвал актера грубияном. На это Ефремов ответил, что зрители просто не поняли сложную драматургию пьесы.

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 Михаил Олегович Ефремов

Михаил Олегович Ефремов Актер

Журналисты провели собственное расследование, чтобы выяснить, почему разразился скандал. Начали со здания, где проходил спектакль. Постановка состоялась в Самарском театре оперы и балета, где с акустикой проблем быть не должно. Тем не менее зрители, многие из которых заплатили за билет до семи тысяч рублей, начали возмущаться и просить говорить громче.

Разумеется, многих актеров такое поведение людей из зала выводит из себя. Говорят, Ефремов ответил, не выходя из образа. "Ну выйди сюда, скажи это отсюда. Быть может, вы беруши вытащите? Да или нет?" – цитирует Ефремова радио Business FM.

Впрочем, у многих зрителей вызвал нарекания даже не сам артист, но спектакль в целом. Не все поняли саму идею пьесы, а персонаж Михаила Ефремова вызвал неприятные впечатления. "Старый, немощный, на ватных ногах пожилой дядька, который опирается все время на костыль, хриплым таким, громким, неприятным голосом, заплетающимся, что-то произносит. Мне было просто неприятно смотреть. Я ушел после первого акта", – высказался один из зрителей.

Репортеры решили выяснить, что за персонаж "подставил" Ефремова. 73-летний англичанин Макс, глава семейства, в прошлом – владелец мясной лавки в Лондоне, живет в одном доме с двумя сыновьями. В оригинале пьесы престарелый мужчина выражается грязно. "Очень любил твою мать, хотя глядеть на ее гнусную, паршивую рожу меня прямо воротило. Но она (нецензурное слово) не такая уж плохая была. Так или иначе, а я (нецензурное слово) отдал ей свои лучшие годы", – цитирует героя Ефремова сайт радиостанции.

Программный директор Института книги Александр Гаврилов выразил убеждение, что Михаил Ефремов всего-навсего очень точно воспроизвел своего персонажа. "Гарольд Пинтер представляет такое движение в британской литературе, которая с самого своего начала называлась очень просто – рассерженные молодые люди. Это поколение пришло в британскую культуру с базовым ощущением, что все дурят им голову", – пояснил специалист.

Примечательно, что Михаил Ефремов якобы предупреждал зрителей о том, что спектакль своеобразный. "Самара, мы играем англичан. Это черная английская комедия", – говорил актер. Однако не все поняли суть спектакля, и, по мнению экспертов, в этом не вина актеров.

Так, редактор отдела культуры газеты "Московский комсомолец" Марина Райкина обратила внимание, что сейчас мнение зрителей ставится во главу угла, потому что те заплатили деньги за спектакль. Однако такая постановка вопроса, по мнению Райкиной, неверна. Она сравнила эту ситуацию со скандалом в продовольственном магазине.

"Я посмотрю, как ответят в магазине. В театре не могут ответить. Все время чувствуют себя виноватыми, вынуждены оправдываться: "Простите, мы не то поставили. простите, что вы не поняли". Мне кажется, что это проблема зрителя", – заключила специалист.

Автор: Наталья Аряева12 марта 2018, 10:04
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