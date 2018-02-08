Следом за Маликовым о сыне от сурмамы заявил Солнцев из "Дома-2"

Рустам Солнцев, прославившийся благодаря участию в реалити-шоу "Дом-2", признался, что готов стать отцом. Для этой цели 41-летний ведущий вечеринок и прочих мероприятий подыскивает суррогатную мать.

Однако суррогатная мать и ведение беременности стоят внушительных денег. Тем не менее Рустам Солнцев готов выложить минимум полтора миллиона рублей, которые может получить с продажи своего дорогущего мотоцикла.

"Я давно хочу стать папой. Но семейной жизнью сыт по горло, женщина мне пока не нужна. А вот ребенок необходим! Мечтаю о толстеньком мальчике, чтобы заставлять его бегать на турник. Если есть желающие выносить ребенка за деньги, пишите в "Директ" в Instagram. Но есть одно условие: по документам малыш должен принадлежать только мне, делить его ни с кем не собираюсь. Грудью откормила и до свидания. Воспитанием буду заниматься сам", – цитирует Рустама Солнцева StarHit.

В свободное время 41-летний ведущий шерстит профильные сайты, предоставляющие услуги суррогатных мам. "Важно, чтобы будущая мать была чистокровной русской. Ведь от смешения кровей у ребенка получится интересная внешность", – отметил Солнцев. Звезда "Дома-2" высказала надежду, что Новый год уже будет встречать в компании сына.

Публикация от Рустам Солнцев (@solncevrustam_) Фев 5, 2018 в 5:47 PST

Солнцев глубоко погрузился в изучаемый предмет. "Дело это непростое, много тонкостей. Например, у юристов я узнал, что клиенты суррогатных матерей – люди незащищенные. Женщина всегда вправе оставить себе ребенка, даже если ты ее содержал всю беременность… Но меня это не останавливает – верю, что судьба сведет меня с человеком, который сделает меня отцом", – высказал надежду бывший участник скандально известного телепроекта "Дом-2".

К слову, ранее стало известно, что в конце января суррогатная мать подарила сына популярному исполнителю Дмитрию Маликову и его жене Елене. Однако до сих пор счастливые родители не смогли придумать подходящее имя для новорожденного малыша.