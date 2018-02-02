54-летняя жена Маликова после рождения сына: На самом деле я потрясена

Супруга Дмитрия Маликова дала первое интервью после рождения сына. Елена рассказала о ребенке, объяснила свои чувства и сказала, почему вместе с родными пока так и не выбрала имя для малыша.

Рождение сына у 47-летнего Дмитрия Маликова и его 54-летней супруги Елены стало настоящей сенсацией в СМИ. Малыша им подарила суррогатная мать. Мальчик появился на свет в одной из элитных клиник Санкт-Петербурга, однако на днях кроху доставили в Москву.

Журналисты умудрились разговорить обычно находящуюся в тени супругу композитора Елену. "И Димочка, и наш сынуля родились в год Собаки – видите, как у нас все счастливо сложилось! А еще и сын, и его сестричка Стеша, и Дима – все Водолеи по знаку зодиака, это очень хорошо! Новорожденного никак не назвали – честно, мы имя не скрывали бы от вас, если бы уже выбрали, но пока еще сами думаем и думать будем еще, наверное, долго. А куда нам торопиться? В голове что-то крутится, какие-то варианты, но того самого имени пока нет. Рост и вес нормальные, родился вовремя. Но я бы не хотела, чтобы кто-то знал эти подробности: счастье любит тишину", – отметила Маликова.

Публикация от elena malikova (@elenamalikova) Янв 30, 2018 at 12:20 PST

Елена призналась, что они с супругом тщательно скрывали все обстоятельства рождения сына, однако все же кто-то "слил" информацию журналистам. "На самом деле я потрясена, что все об этом узнали. Мы точно не собирались вот так об этом объявлять, но кто-то из роддома слил эту информацию телевизионщикам – одному популярному ток-шоу на федеральном канале. Оттуда на следующий день нам позвонили с просьбой об участии в передаче. Мы отказались, но информации уже дали огласку. Поэтому Диме пришлось рассказать о рождении малыша в Instagram, а так мы бы это хранили в тайне", – сказала Елена.

Супруга артиста заявила, что сын – долгожданный ребенок. "Мы в роддоме старались вести себя инкогнито, чтобы нас никто не видел, но кто-то из медперсонала нас все равно узнал… И началась у нас "веселая" жизнь. Мы не хотим огласки: это долгожданный ребенок, который нам дался долго и сложно. И праздно о нем говорить поэтому нет никого желания. Скажу только, что даже с учетом колоссального прогресса в медицине, пол ребенка во время его зачатия подгадать невозможно. Но Дима очень долго, многие годы, хотел мальчика – и вот Бог услышал его молитвы", – цитирует Елену Маликову Woman`s Day.