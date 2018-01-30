Николаев поглумился над Маликовым после рождения сына

Игорь Николаев поздравил Дмитрия Маликова с днем рождения и появлением сына. Однако, по мнению внимательных фанатов, сделал это маэстро в весьма своеобразной форме.

29 января Дмитрию Маликову исполнилось 48 лет. В честь дня рождения популярного артиста поздравили многие представители отечественного шоу-бизнеса. Не остался в стороне и поэт, композитор, исполнитель Игорь Николаев. На своей официальной страничке в социальной сети Instagram артист опубликовал старую фотографию, на которой запечатлен вместе с Дмитрием Маликовым.

"Искренне тебя поздравляю и люблю, и дорожу нашей долгой-предолгой дружбой! Ты опять на 10 лет младше меня, и, видимо, это будет происходить в каждом январе! Ну что ж, отлично! Лишь бы как можно дольше! Обнимаю! С Днем рождения! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написал Николаев.

Популярный исполнитель не оставил без внимания и тот факт, что у Дмитрия Маликова с помощью суррогатной матери в Санкт-Петербурге родился сын. "С рождением сына!!! Кстати, как назвали?) 😇 Привет Лене, Стеше, Инночке и родителям!🎹🎼🎶💐 ", – обратился к другу Игорь.

Интересно, что длинное поздравление Николаев предварил вот таким вступлением: "Дима, я знаю, ты не любишь поздравлений через соцсети, но тут недавно ты сам поздравил своего племянника Диму не как-нибудь, а именно через Инстаграм, поэтому я подумал, что, может быть, ты пересмотрел свое отношение вот к таким публичным инстаграмовским поздравлениям?"

Публикация от Игорь Николаев/Igor Nikolaev (@igor_nikolaev_music) Янв 29, 2018 at 9:51 PST

Многие поклонники расценили эту часть поздравления как откровенное глумление и издевку. "мне кажется, это попахивает глумом)))", "Написано прямо от души, а не дежурные слова", "Николаев тянется тянется до Маликова но никак не дотянется", "Так тактично!👌👍", "ничего себе)) он поздравил или обос***???", "отличное Поздравление🎏💐! Ценю людей с чувством юмора 👏😊🤣👍🏻", "Прикольное общение и поздравления 😊", "Классно поздравили и подкололи, Игорь Юрьевич!" – высказали свое мнение пользователи Сети.

Самое интересное, что Дмитрий Маликов ответил на поздравление Игоря Николаева. "Спасибо тебе ! Ты настоящий мой друг и друг нашей семьи ! Над именем думаем )))", – написал Маликов.

Напомним, осенью прошлого года между Игорем Николаевым и Дмитрием Маликовым произошла неоднозначная история. Казалось бы, безобидный пост Маликова о том, что знаменитостям следует поздравлять друг друга лично, а не через соцсети, вызвал у Николаева внезапный приступ агрессии. Игорь почему-то принял слова Дмитрия на свой счет и язвительно ответил ему, извинившись, что поздравил его через соцсеть.