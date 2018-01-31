54-летняя жена Маликова показала новорожденного сына

Эксклюзив Интервью Седой Киркоров похож на дедушку Гей соблазнял Костюшкина раздвинутыми ягодицами Дом-2

Выбор читателей

Откровенный снимок Панина с женой вызвал оторопь
Отец Шурыгиной поехал к Малахову после жестокого убийства
12-летняя дочь догнала в размерах Волочкову
Сын оставил больного Табакова и оборвал связь с Россией
Взбешенная Бородина: Иногда лучше сосать, чем говорить
Россияне в глубоком трауре из-за поступка Бузовой
партнеры
Среда 31 января
Лента новостей
08:11
На фиолетовой ветке московского метро случилось ЧП
08:03
Житель Подмосковья получил пулю в лицо за просьбу перепарковаться
22:01
Николая Сванидзе избили в прямом эфире (видео)
22:01
Леонид Гайдай: феномен успеха
21:35
Звезда сериала "Хор" трагически погибла в США
21:19
Тяжелораненый в перестрелке Невзоров рассказал о покушении
21:07
Пенсионер убил и сжег 20-летнюю жену
21:00
Какие унижения ждут россиян на Олимпиаде в Пхенчхане
20:41
"Единая Россия" поможет Путину провести избирательную кампанию
20:38
Безумные регионы: голый мужчина заставил семью спрыгнуть с балкона
20:28
Подробности обрушения в переходе у метро в Москве
20:06
США готовят подлую провокацию по "кремлевскому докладу"
20:01
В массовом ДТП под Орлом погибли двое полицейских
19:50
Путешествие по Италии: Флоренция
19:38
В переходе у метро в Москве обвалилась крыша
19:22
Какими автоматами вооружилась армия России
19:13
Украинский писатель нуждается в лечении после нападения на Пушкина
18:59
В Подмосковье школьники затушили Вечный огонь (видео)
18:59
Вторая и третья смены в школах уйдут в прошлое
18:47
Родные дети сдали купившую ребенка москвичку
18:19
Кремлевский список Трампа
18:12
Главные составляющие красоты
17:56
Верблюд насмерть затоптал пьяного под Тулой
17:35
"Чем моложе, тем лучше": скандальный Стерлигов ищет послушных красоток
17:09
Ученые раскрыли смертельную опасность вейпов
16:51
"Кремлевский доклад" довел Порошенко до экстаза
16:39
Жуткие подробности смерти 37-летней красавицы в Подмосковье
16:37
Стоит ли россиянам ехать на Олимпиаду
16:08
Ботоксу нашли необычное применение
16:00
В Москве автобус вылетел с дороги возле станции метро
15:48
Путин: у Родченкова "были попытки суицида"
15:34
В Петербурге приезжий до смерти забил отца
15:13
Песков поставил на место предателя Родченкова
14:51
Корейскую спортсменку затравили за симпатию к Сотниковой
14:50
Водители устроили драку после ДТП под Москвой
14:45
"Уже украли?": Путин удивил Машкова домашним просмотром "Движения вверх"
14:37
Пенсионер поджег дом с людьми в Подмосковье
14:19
Астронавтов NASA накормят фекалиями
14:19
"Крестный отец": почему Чубайса нет в "кремлевском докладе"
13:56
Под Москвой женщина зверски убила 37-летнюю дочь-красавицу
13:44
Инвесторы активно вкладываются в сады и школы Москвы
13:34
Украинка продала в Москве своего младенца
13:27
Педагог изнасиловал спящего ученика
13:19
Сны о сексе доводят одиноких женщин до психоза
13:18
Россиян привела в ужас "кровавая" река
13:03
Красивая история любви Тарасова и Костенко
12:58
Звезда "Дома-2" рассказала о печальном конце Тарасова
12:52
Чем удивит сериал "Икра" на Первом канале
12:38
Как забеременеть от овощей
12:37
Россиянин сжег молодую жену за аморальное поведение
12:18
Алентова откровенно об ужасной ночи с Меньшовым
12:15
ТПУ "Юго-восточная" окружат зеленой зоной
12:10
Счастливая Цымбалюк-Романовская снова надела свадебное платье
12:08
Володин раскрыл главную цель американских санкций
12:08
Украина хуже Африки: Трамп унизил Порошенко в Давосе
11:42
Провалившаяся жена онкобольного Караченцова: Силы изначально были неравны
11:42
В образовательных комплексах столицы появятся бассейны
11:37
Гинекологи "настучали" следователям на потерявшую невинность школьницу
11:22
Депутаты отказали Трампу в совместном завтраке
11:20
Журова отчитала конькобежку Граф за бойкот Олимпиады
11:16
Нападение предателя Родченкова на Путина вызвало разочарование
11:12
Тарзан без трусов возбудил откровенными кадрами
10:59
Сябитова отрезала живот и собралась замуж
10:51
Рубль снижается в ожидании новостей
10:41
Двое россиян устроили самосуд над педофилом и изнасиловали его
10:40
Абсолютно седого Киркорова сняли с юным красавцем
10:28
Опубликовано предсказание о новой войне в Европе
10:19
У Табакова начались судороги
10:09
Влетевшая в забор церкви фура оставила без света деревню под Москвой
10:08
Бодрая музыка не помогает тренировкам
10:07
"ЕР" занялась безопасностью детей в интернете
09:51
Соблазнявший Костюшкина гей расплакался после контакта
09:38
Установлена связь между дневным сном и смертельной болезнью
09:35
Принимающая душ крыса озадачила биологов (видео)
09:35
Москвичей предупредили об аномальном давлении
09:17
Тарасов наплевал на жену на свадьбе
09:13
Названа причина изгнания ведущей "Дома-2"
09:02
Какие продукты вызывают рак
08:40
У Собчак сдали нервы от вопроса о "гаденышах"
08:38
Из столичного магазина украли банкомат с деньгами
08:30
Чубайс призвал повысить цену на газ и электричество
08:22
Секс-символ Сочи-2014 первой из россиян объявила бойкот Олимпиаде-2018
08:14
Под Москвой обезумевший водитель отгрыз палец мужчине и избил ребенка
22:00
Какие актеры советского кино Вам нравятся
21:55
Экономический кризис толкает мир к войне
21:50
Цымбалюк-Романовская дала блудному Джигарханяну еще один шанс
21:41
Творчество Бузовой приспособили для глухих
21:25
Шепелев заставил Мазур объясниться за проституцию
21:21
Секс пятерых москвичей с 13-летней школьницей получил продолжение
21:02
Путин вернул зарплаты россиянам
21:00
Безумные регионы: художник зарезал отвлекавшего от творчества приятеля
20:52
В России армию вооружают новыми автоматами
20:43
Пентагон сделал странное заявление о России
20:36
Друзья рассказали об операции Пугачевой на желудке
20:11
Назван капитан хоккеистов из России на Олимпиаде-2018
20:07
Объявлено о готовности отключить интернет в России
20:02
Самые удачные страны для путешествий в 2018 году
19:57
Россию и Украину столкнули лбами на "Евровидении"
19:47
Маликов везет новорожденного сына в Москву
19:24
Пригожин раскрыл тайну похожих на него двойняшек
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Малахов выдал сенсационные данные об изнасиловании Шурыгиной
Больного Джигарханяна уличили в глобальном обмане
Подлая товарка Цымбалюк-Романовской на коленях молит о пощаде
Состояние Вадима Казаченко ухудшилось
Цымбалюк-Романовскую стравили с Джигарханяном перед камерами
Кремль драят для возвращения 68-летней Пугачевой на сцену
Шоу-бизнес

54-летняя жена Маликова показала новорожденного сына

Дмитрий Маликов с женой. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomohov
Супруга певца и композитора Дмитрия Маликова Елена обнародовала трогательное семейное фото. На снимке запечатлен и новорожденный сын пары, который появился на свет благодаря суррогатной матери.
прочитано 1479 раз

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Елена Маликова опубликовала фотографию, на которой заснята целующей в губы мужа, певца и музыканта Дмитрия Маликова. Между ними сидит их 17-летняя дочь Стефания и держит на руках своего новорожденного брата. Малыш облачен в голубой комбинезон и шапочку. Лицо ребенка скрывает смайлик.

ПО ТЕМЕ

Николаев поглумился над Маликовым после рождения сына

Тайна имени новорожденного сына Дмитрия Маликова

 Звездный Инстаграм

Сюжеты Звездный Инстаграм

Дмитрий Юрьевич Маликов

Дмитрий Юрьевич Маликов Певец, композитор

"Я была в семье единственным ребенком. Любимым, умным, красивым, но единственным. Когда мне исполнилось 20, внезапно скончалась моя мама, потом папа. От ужаса случившегося меня спасла тогда моя, совсем еще малютка, дочь Оля. Просто потому, что она была. Через некоторое время моя жизнь резко поменялась – я встретила Диму. Благодаря ему обрела прекрасную семью: он, его родители, сестра, бабушка, тети, племянник, наши чудесные дочь и сын..." – написала Елена Маликова.

В заключение супруга артиста сделала такой вывод: "Семья – это команда, где один – за всех, и все – за одного! И чем больше молодых игроков в ней, тем она сильнее! ❤"

Многочисленные поклонники осыпали семью поздравлениями и восторженными комментариями. "Искренне поздравляем вас🙏🏻😍👏💐💐💐 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Счастья вам и большой любви", "Леночка, поздравляем! Искренне рады за Вас! Говорят, дети это вторая молодость!", "Счастья и радости вашей семье! Поздравляю! Вы такие замечательные!", "Какой прекрасный пост !!! Спасибо за него . А Вам спокойных ночей и здоровья !!!" – высказались подписчики.

Напомним, информация о том, что у Дмитрия Маликова родился второй ребенок, появилась 24 января. Сына популярному артисту и его жене Елене подарила суррогатная мать. Малыш появился на свет в клинике "Ава-Петер" в Санкт-Петербурге. Еще в 2016 году певец признался в интервью, что мечтает о втором ребенке. "Хочу сына, мы идем к этой цели!" – сказал Маликов, однако тогда его слова мало кто воспринял всерьез.

Автор: Наталья Аряева31 января 2018, 08:21
ФОТОРЕПОРТАЖ

Маликов с женой повеселились на публике

567

комментарии

Политика

США готовят подлую провокацию по "кремлевскому докладу"
"Кремлевский доклад" довел Порошенко до экстаза
"Крестный отец": почему Чубайса нет в "кремлевском докладе"
Украина хуже Африки: Трамп унизил Порошенко в Давосе

Шоу-бизнес

54-летняя жена Маликова показала новорожденного сына
Цымбалюк-Романовскую стравили с Джигарханяном перед камерами
Бузова унизила Тарасова и Костенко из-за свадьбы
Гудзеева жестоко обманула Шаляпина

Проишествия

Застрявший в тоннеле поезд парализовал московское метро
Родные дети сдали купившую ребенка москвичку
Педагог изнасиловал спящего ученика
Подробности обрушения в переходе у метро в Москве

Lifestyle

Леонид Гайдай: феномен успеха
"Уже украли?": Путин удивил Машкова домашним просмотром "Движения вверх"
Чем удивит сериал "Икра" на Первом канале
Какие актеры советского кино Вам нравятся
Культура

Леонид Гайдай: феномен успеха

Dni.ru предлагают читателям проверить, насколько хороши им известны самые культовые фильмы мастера
Шоу-бизнес

Тарасов наплевал на жену на свадьбе

В Сети бурно обсуждают громкое событие
Шоу-бизнес

Цымбалюк-Романовскую стравили с Джигарханяном перед камерами

Сын артиста поставил пианистку на место

Общество

Николая Сванидзе избили в прямом эфире (видео)

Максим Шевченко воспользовался преимуществом в габаритах

Гороскоп

Самые удачные страны для путешествий в 2018 году
Астрологический прогноз с 29 января по 4 февраля
Пресняков и Подольская ругаются и выясняют отношения
Совет на выходные

Фоторепортажи

Красивая история любви Тарасова и Костенко
Эротические фото работниц кранового завода
У Шараповой роман с другом Кейт Миддлтон
Роскошная жизнь "мисс бикини" из России

Спорт

Какие унижения ждут россиян на Олимпиаде в Пхенчхане
Стоит ли россиянам ехать на Олимпиаду
Песков поставил на место предателя Родченкова
Корейскую спортсменку затравили за симпатию к Сотниковой

Регионы

Безумные регионы: голый мужчина заставил семью спрыгнуть с балкона
В Подмосковье школьники затушили Вечный огонь (видео)
Жуткие подробности смерти 37-летней красавицы в Подмосковье
В Петербурге приезжий до смерти забил отца
© 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru