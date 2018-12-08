Первый день выходных оказался богатым на скандалы и возмутительные выходки отечественных звезд. "Дни.ру" постарались на славу и собрали для читателей все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 8 декабря 2018 года.



"У нее климакс": вдова великого режиссера врезала Варлей за дерзкие нападки

Недавно 71-летняя Наталья Варлей, которая снялась в легендарной советской комедии "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика" выпустила автобиографичную книгу, в которой обвинила покойного Леонида Гайдая в сексуальных домогательствах.

Вдова режиссера, актриса Нина Гребешкова прокомментировала обвинения Варлей в адрес ее покойного мужа.

Трудолюбивую Бузову использовали для личной выгоды на шоу "Голос"

2Подопечная Сергея Шнурова в шоу "Голос" Рушана Валиева переосмыслила один из главных хитов Ольги Бузовой "Мало половин" и выступила с песней на этапе "нокаутов". Когда девушка закончила выступление, наставники были шокированы.

Так, Баста отметил, что "Прикосновение к классике – это всегда большой праздник и благодарность за чувства". "Что сказать про Рушану? Ангел во плоти. У вас такой ангельский голос. Чистота интонирования, обертона, та техника вокала, которой вы пользуетесь. Она так уникальна, она такая ваша. Это самое ценное – когда у артиста, певца есть своя манера пения. Она у вас есть, я вас с этим поздравляю", – добавила Ани Лорак.



"Алчные сволочи": Шукшина устроила разборки с затравленным Малаховым

Недавно актриса Мария Шукшина объявила крестовый поход против против популярной программы телеканала "Россия 1" и лично Андрея Малахова. Артистка продолжает отчитываться об успехах в этом деле перед своими поклонниками.

Шукшина опубликовала новый обличительный пост про скандальную программу Андрея Малахова "Прямой эфир". Артистка подписала петицию с требованием закрыть ток-шоу за то, что в нем "порочат честь и достоинство приличных людей".



Кудрявцева хохотала над упавшим в ноги Меньшовым

Актер Валерий Гаркалин стал очередным звездным гостем шоу Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион". Артист рассказал, как закатил истерику режиссеру Владимиру Меньшову, и от его повествования ведущая смеялась в голос.

Валерий гаркалин театральный и кино-актер. Причем его роль в комедии "Ширли-мырли" является для него знаковой. После выхода фильма Гаркалин был невероятно популярен. Валерий признался, что режиссер ленты Владимир Меньшов был невероятно требователен к актерам.



Принц Уильям рушит семейное счастье Меган Маркл

Общественность потрясена очередным скандалом королевской семьи. По словам одного из придворных, принц Гарри до сих чувствует свою вину за то, что не смог защитить свою мать – принцессу Диану, которая погибла в далеком 1997 году.

Теперь герцог очень трепетно опекает свою супругу Меган Маркл. Он не терпит абсолютно никакой критики в ее адрес.

Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 8 декабря 2018 года, читайте в разделе и специальных сюжетах.

