Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 6 декабря 2018 года
"Она с ним спала": жена Мамаева обличила Боню
Алана Мамаева шокировала своих подписчиков неожиданным откровением. По словам красотки, ее муж изменял ей в том числе и со светской львицей Викторией Боней.
Со слов девушки известно и о другой любовнице футболиста. Она рассказала, что Павел Мамаев обманывал ее с некоей девушкой из Вильнюса, которая занимается флористикой, а раньше якобы подрабатывала проституцией.
Материал дополняется.
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 6 декабря 2018 года читайте в разделе и специальных сюжетах.
Решение принято
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