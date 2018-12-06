"Она с ним спала": жена Мамаева обличила Боню
Теперь понятно, почему Виктория Боня приняла участие в съемках нового выпуска передачи Андрея Малахова "Прямой эфир". Программа была посвящена арестованным футболистам Павлу Мамаеву и Александру Кокорину. Виктория Боня заявила, что на спортсменов в этой истории "спустили собак", и они несут наказание за все проделки последних лет так называемой золотой молодежи, которые разозлили общественность.
Звезда скандально известного телепроекта "Дом-2" забыла о том, что ток-шоу шло в прямом эфире, и выругалась матом, за что немедленно получила нагоняй от Андрея Малахова. Потом в Сети бурно обсуждали новый выпуск передачи. "***** Боня приперлась сегодня на Прямой эфир. только недавно, она в трансляции орала. как бухала с Пашей и тут его переклинило, глаза стеклянные и он как подменился.. и давай ее материть и она так испугалась его..., *** она лезет вообще (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – задался вопросом один из комментаторов в социальной сети Instagram. "Она с ним спала", – цитирует Алану Мамаеву Super, прилагая в качестве доказательства скриншот переписки.
Ранее тот же источник привел беседу с обманутой супругой футболиста, буквально сраженной наповал вскрывшейся неверностью любимого. Она рассказала, что любовницу спортсмена зовут Александра Фомина, девушка живет в Вильнюсе и занимается флористикой. Фомина летала к футболисту в Москву.
В интервью российскому телеканалу Алана не смогла скрыть эмоций, говоря об изменах супруга. Вытирая слезы, женщина называла Павла прекрасным отцом и образцовым семьянином. Когда ей задали логичный вопрос, дескать, как же он может быть таким семьянином, раз изменял ей, Алана, утирая слезы, ответила, что тогда еще об этом не знала.
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