"Она с ним спала": жена Мамаева обличила Боню

Униженная вскрывшимися фактами множественных измен супруга футболиста Павла Мамаева продолжает откровенничать о его любовницах. После того, как обманутая женщина узнала, что муж за ее спиной встречался с хозяйкой цветочного магазина Александрой Фоминой, Алана рассекретила и вторую его любовницу – звезду скандально известного реалити-шоу "Дом-2" Викторию Боню.

Теперь понятно, почему Виктория Боня приняла участие в съемках нового выпуска передачи Андрея Малахова "Прямой эфир". Программа была посвящена арестованным футболистам Павлу Мамаеву и Александру Кокорину. Виктория Боня заявила, что на спортсменов в этой истории "спустили собак", и они несут наказание за все проделки последних лет так называемой золотой молодежи, которые разозлили общественность.

Звезда скандально известного телепроекта "Дом-2" забыла о том, что ток-шоу шло в прямом эфире, и выругалась матом, за что немедленно получила нагоняй от Андрея Малахова. Потом в Сети бурно обсуждали новый выпуск передачи. "***** Боня приперлась сегодня на Прямой эфир. только недавно, она в трансляции орала. как бухала с Пашей и тут его переклинило, глаза стеклянные и он как подменился.. и давай ее материть и она так испугалась его..., *** она лезет вообще (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – задался вопросом один из комментаторов в социальной сети Instagram. "Она с ним спала", – цитирует Алану Мамаеву Super, прилагая в качестве доказательства скриншот переписки.

Ранее тот же источник привел беседу с обманутой супругой футболиста, буквально сраженной наповал вскрывшейся неверностью любимого. Она рассказала, что любовницу спортсмена зовут Александра Фомина, девушка живет в Вильнюсе и занимается флористикой. Фомина летала к футболисту в Москву.

В интервью российскому телеканалу Алана не смогла скрыть эмоций, говоря об изменах супруга. Вытирая слезы, женщина называла Павла прекрасным отцом и образцовым семьянином. Когда ей задали логичный вопрос, дескать, как же он может быть таким семьянином, раз изменял ей, Алана, утирая слезы, ответила, что тогда еще об этом не знала.