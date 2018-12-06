Бессовестная вакханалия: ведущий "России" завелся от голых мужиков на пляже

Телеведущего Дмитрия Киселева часто называют рупором Кремля. А после события, которое он готовится провести в Крыму, могут появиться и другие "звания".

Уже много лет в Коктебеле, который обожали поэт Марина Цветаева и художник Максимилиан Волошин, проходит джазовый фестиваль. А теперь там появится и рэп. Не было бы счастья, да несчастье помогло, как говорится. Несколько дней назад Киселев заступился за рэперов, чьи концерты стали отменять правоохранительные органы. Он завелся от таких исполнителей, как Элджей, Хаски и Face. Они же, очевидно станут и фронтменами организуемого телеведущим фестиваля.

"Рэп невозможно запретить так же, как невозможно запретить мат. Это явление культуры, с которым мы имеем дело. Ситуация, в которую я попал после моего комментария в защиту рэпа и рэперов в программе "Вести недели", вызвала большой хайп и не оставляет мне иных шансов, кроме как сделать рэп-фестиваль в Коктебеле. Более того, уже в ближайшем сезоне. То есть "паровозиком" – Koktebel Jazz Party 23-25-го августа, а Rap Koktebel – 28-30-го. Потом в школу", – цитирует Дмитрия радиостанция "Говорит Москва".

Правда, звучать речитативы будут в довольно специфичном месте – на старейшем и самом большом нудистском пляже Крыма. Пока не известно, надо ли будет для участия в этой бессовестной вакханалии скидывать портки всем зрителям, или сделают исключения хотя бы для звезд. Однако зрелище обещает быть фееричным. Только представьте: тысячи совершенно голых взрослых и детей стоят и поют хором что-то из Хаски: "Передозировка / Это газировка / Безнадега будто / На лице татуировка..." Хорошо пойдет и Элджей: "Где мятные леденцы? / Я должен быть свежим! / Девочки молодцы, / Трясут выпечкой без одежды..."

Сергей Доренко предложил Дмитрию Киселеву создать цикл радиопередач о современном рэпе. Наверное, есть смысл позвать на нудистский пляж и его. Вне всяких сомнений, могучему Доренко будет чем там потрясти.