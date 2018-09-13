"Отвратительная мерзость": телеведущий раскрыл запретное чувство Киркорова к Шнурову

После выхода клипа на песню "Ибица" Филипп Киркоров и Николай Басков попали в скандал. Поводом для шумихи стал ролик, в котором поп-король и "золотой голос России" пошутили над всем, чем только можно. Вот только большинство зрителей почувствовали себя оскорбленными. Ситуацию прокомментировал известный ведущий и журналист Дмитрий Киселев.

Дмитрий Киселев набросился с критикой на Филиппа Киркорова и Николая Баскова. По мнению известного ведущего, дуэт артистов – не "просто дурновкусие", а "отвратительная мерзость". Киселев убежден, что эстетика их клипа "низкопробна". В качестве примера он привел тот момент, когда герой Баскова бежит в биотуалет, где его тошнит, а в это время герой Киркорова толкает кабинку, и все содержимое туалета выливается на Николая. "Вот и получилось нечто пошлое, что не национально и не интернационально", – заключил Киселев.

При этом журналист уверен, что не напутал с героем и личностью артиста. Он объяснил: "Клип снят свободно, без обычных для телеканалов редакторских ограничений и с демонстративным нарушением требований Роскомнадзора по лексике".

А еще Киселев выдвинул гипотезу, что Киркоров и Басков решились на такой клип из-за страха и зависти к лидеру группировки "Ленинград" Сергей Шнурову. Как известно, зависть является запретным чувством, поэтому о нем не принято говорить открыто, зато многие успешно (или не очень) его пытаются завуалировать.

"Но если Шнур гармоничен на избранном художественном поприще, на почетные звания, ордена и "Голубые огоньки" не претендует, то coming out от Киркорова и Баскова выглядит жалким и смешным", – цитирует Дмитрия Киселева РИА Новости.

Ведущий заявил, что ничего не имеет против "свободы творчества". Однако он считает, что многим покажется странным, когда зрители увидят героев клипа "Ибица" "после кремлевских курантов" – "уже отмытых и в атласных костюмах" в новогоднем огоньке. "Надо ведь уважать творческий выбор", – посоветовал Киселев, в заключение предложив артистам "самоутверждаться" в Сети.