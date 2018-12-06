Известная ведущая показала фото четвертого ребенка из роддома

В семье украинской телеведущей канала "1+1" Валентины Хамайко и ее мужа Андрея Онистрата радостное событие. Знаменитость из Незалежной родила сына.

Хамайко рассказала о событии на своей странице в Instagram, поделившись трогательными фото. Выложил видео из клиники и ее супруг. На нем она счастливо улыбается, держа малыша на груди.

Роды Хамайко прошли в Киеве, в роддоме "Лелека". Мама и малыш чувствуют себя хорошо, передает "Обозреватель". Пользователи соцсетей порадовались за телеведущую, пожелав ей и сыночку крепкого здоровья. Присоединился к поздравлениям и телеканал, на котором работает ведущая.

Отметим, что новорожденный стал четвертым ребенком в семье Валентины и Андрея. Супруги уже воспитывают двух дочерей – Соломию (девять лет) и Мирославу (пять лет), а также сына Михаила (семь лет).

Примечательно, что на протяжении всей беременности Хамайко продолжала вести активную светскую жизнь и появлялась в студии утреннего шоу. Кроме того, женщина часто выкладывала снимки с животиком в своем микроблоге, делясь новостями с поклонниками.

Как писали "Дни.ру", 5 декабря стало известно, что экс-ведущая "Орла и решки" Регина Тодоренко и Влад Топалов впервые стали родителями. Малыш появился на свет в одной из столичных клиник.