Известная певица исполнила эротический танец
На видео Анастасия запечатлена в коротком обтягивающем платье. Исполнительница танцует под песню Джастина Тимберлейка Sexy Back. Откровенный пост она сопроводила хештегом #dancewithme ("потанцуй со мной". – Прим. ред.).
Подписчики не смогли пройти мимо такого дерзкого ролика и одарили солистку комплиментами: "Как всегда, супер!", "Шикарная фигура!", "Любимая". Некоторые сравнили ее с кошкой и черной пантерой.
Анастасия часто радует поклонников откровенными постами. Ранее она разместила снимок, где позирует обнаженной на специальном столе в кабинете косметолога. Так звезда решила привлечь подписчиков и рассказать о новой процедуре, которая помогает избавиться от лишних килограммов. Однако пользователи не захотели обсуждать полезный аппарат и принялись восхищаться пышными формами певицы.
Напомним, Анастасия Кумейко была участницей поп-группы NikitA в 2011-2016 годах. Наибольшую известность исполнительница приобрела после участия в украинской адаптации телешоу "Танцы со звездами".
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