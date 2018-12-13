Известная певица показала огромную грудь

Очередным откровенным видео– и фотоматериалом поделилась в Instagram украинская певица, экс-солистка группы Nikita Даша Астафьева. Пышная грудь актрисы никого не оставила равнодушным.

Даша Астафьева активно гастролирует по городам Украины со спектаклем "Мужчина нарасхват", но находит время и для поклонников, которые с нетерпением ждут новых откровений звезды в соцсетях. Певица не обманывает их ожиданий.

На сей раз в InstaStories звезда позировала в эротическом белье, не особо скрывавшем ее шикарный бюст. Астафьева предстала перед публикой в ярко-красном откровенном боди. Певица еще и приседала, чтобы зрители могли в полной мере насладиться захватывающей дух картиной.

Кроме видео, Даша опубликовала несколько снимков, на которых она запечатлена в весьма откровенных нарядах. В особой стеснительности украинскую секс-бомбу уличить трудно: недавно Астафьева снялась полностью обнаженной.

Недавно бывшая коллега Даши Астафьевой по группе Nikita, украинская певица Анастасия Кумейко разместила в Сети откровенную фотографию. Снимок появился на официальной странице звезды в Instagram. Кумейко позирует обнаженной на специальном столе в кабинете косметолога. Звезда решила привлечь внимание подписчиков и рассказать о новой процедуре, которая помогает избавиться от лишних килограммов. Однако поклонники аппаратуры и не заметили – все восхищались идеальной фигурой певицы. Даша Астафьева, судя по всему, решила ответить на вызов бывшей коллеги.