Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 26 декабря 2018 года
"Без телефона и документов": муж оставил Екатерину Климову
Актриса Екатерина Климова дала откровенное интервью. Популярная артистка рассказала о том, как осталась практически без всего на заправке.
Однажды Екатерина Климова осталась без вещей, в том числе и верхней одежды, на заправке зимой. В то время со своим мужем Игорем Петренко артистка гастролировала с антрепризным спектаклем "Ленинградский романс". Они должны были играть в Саратове, но случилась накладка.
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 26 декабря 2018 года, читайте в разделе и специальных сюжетах.
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