"Без телефона и документов": муж оставил Екатерину Климову

Актриса Екатерина Климова дала откровенное интервью. Популярная артистка рассказала о том, как осталась практически без всего на заправке.

Однажды Екатерина Климова осталась без вещей, в том числе и верхней одежды, на заправке зимой. В то время со своим мужем Игорем Петренко артистка гастролировала с антрепризным спектаклем "Ленинградский романс". Они должны были играть в Саратове, но случилась накладка, и им купили билеты в Самару. Расстояние в 480 километров пришлось преодолевать на автомобиле, чтобы успеть на спектакль.

"Игорь заснул на переднем сиденье, я расположилась сзади. Помню, как водитель остановился на заправке, и я решила по-быстрому сбегать в туалет. Еще по­думала: "Игорь спит, шофера я не предупредила. Вот будет смешно, если они без меня уедут", – рассказала Климова. Когда она вернулась, то действительно обнаружила, что автомобиль с Игорем Петренко скрылся вдали.

Самое неприятное в этой ситуации было то, что у Екатерины с собой ничего не было. "Стою на заснеженной трассе в одном свитере, без телефона, без документов", – цитируют Екатерину Климову "7Дней". К счастью, отсутствие артистки быстро заметили и догадались вернуться обратно на заправку.

Актриса считает себя в высшей степени ответственным человеком – она бы точно не смогла никого оставить или забыть на заправке. Климова рассказала, что на протяжении многих лет фиксирует все свои планы, рабочий график и прочие текущие дела в письменном виде. У нее есть даже специальный блокнот.

"Еще в театральном училище нам говорили, что плохая память – мать халтуры, и я запомнила эту фразу навсегда", – отметила Екатерина Климова. Помимо блокнота, у актрисы есть вся необходимая информация в почте. Да и вообще, артистка не стала скрывать, что ей просто приятно листать страницы и видеть все пункты зачеркнутыми.