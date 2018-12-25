Скандально известный актер решил вернуться после "смерти" (видео)

Кевин Спейси впервые обратился к публике после долгого молчания. Актера не было видно после того, как его обвинили в сексуальных домогательствах. Спейси уверен, что зрители по нему скучают.



Ролик под названием "Позвольте мне быть Фрэнком (искренним)" Спейси опубликовал на YouTube. Актер обращается к зрителю в образе своего героя Фрэнка Андервуда из сериала "Карточный домик".

"Конечно, они пытались разлучить нас, но то, что связывает нас, слишком прочное и мощное. Ведь мы с вами всем делились. Я рассказывал вам свои самые сокровенные секреты, ...я бросал вам вызов и заставлял вас думать. Вы верили мне, хотя знали, что не стоит этого делать", – сказал артист.

Спейси уверен: публика хочет, чтобы он вернулся в сериал, по сюжету которого герой Кевина умер. "Но погодите минуту, вы же никогда не видели меня умершим. Выводы могут быть такими обманчивыми. Скучали по мне?" – спрашивает зрителя артист.

По словам Спейси, с каждым днем у него растет уверенность в том, что вскоре "все узнают всю правду" и он не будет платить за то, чего не совершал, передает РИА Новости.

Напомним, коллега Кевина Спейси, Энтони Рэпп заявил, что пьяный актер пытался соблазнить его, когда тому было 14 лет. Спейси ответил, что не помнит подобного инцидента – и тем не менее принес свои извинения.