Известную модель зверски избили из-за откровенного наряда

Последние новости шоу-бизнеса на сегодня Звездный Инстаграм Форум Новости "Дома-2" Эксклюзив

Выбор читателей

"Тройничок": бывшая подруга обнародовала интимный компромат на Максакову
Бледанс отвезла сына с синдромом Дауна в детский дом
"Хватит старьем пичкать!": Пугачеву погнали в шею с новогоднего огонька
Кричавшая "ура" на поминках вдова Караченцова: Я радуюсь
"Наелась?": на обескураженную Навку напали в метро
партнеры
Вторник 25 декабря
Лента новостей
12:15
Загадочный и мрачный Суинни Тодд возвращается в Москву
12:13
Циничный Трамп безнадежно испортил Рождество 7-летнему ребенку
12:02
В страшном ДТП под Краснодаром погиб ребенок
11:34
Чем полезны зимние пробежки
11:31
Ученые призывают спать на рабочем месте
11:21
Биатлонист Шипулин объявил об уходе
10:22
19-летний юноша на авто протаранил толпу пешеходов
10:01
Известная фигуристка сломлена из-за жуткой травли
09:55
В Тольятти зарезали молодую пловчиху
09:40
Побег жестокого убийцы из психбольницы попал на видео
09:29
Дебош в прямом эфире: на Украине депутат и политолог устроили грязную драку
09:01
Погибли дети: в Башкирии произошел жуткий пожар
08:54
Первый канал нажил большие проблемы
08:41
"Нашла повод уехать": сестра Фриске открывает бизнес на далеком курорте
08:38
Первый канал резко меняет способ вещания
08:25
Медведева жестко высказалась о смене гражданства
08:18
Подлого Порошенко поймали на взятке: есть доказательства
07:08
Матерящие друг друга Шнуров и Собчак могут лишиться заработанного
06:05
Как избежать похмелья на Новый год
01:03
Гороскоп: Что дарить на год Свиньи
00:00
Увеличение груди без имплантов: как это
23:00
Взбешенный Серега-тракторист из "Дома-2" придушил жену с новорожденной дочкой
22:31
Заглядывающих в карман к Салтыкову украинцев подняли на смех
22:11
Бывшая жена Краско осталась на улице после развода
22:00
Слабоумие и отвага: вояка Порошенко грозит России
21:48
"Что там пародировать": Лоза недоволен перепевкой "Плота"
21:35
"Невозможно связаться": Мария Шукшина скрывается от родственников
21:34
Порезанного на куски Чехова увидели на окраине Москвы
21:05
Травмированная дочь Успенской пристыдила злопыхателей
20:58
Секс Солнцева и его жены-старушки довел до истерики
20:50
Шахта "Соликамск-3" заработала после смертельного пожара
20:44
Москва встала в жутких пробках
20:40
Украинские военные разграбили пансионат
20:32
Погибли восемь человек: Школьные автобусы попали в страшное ДТП
20:28
Вскрылись измены молодого мужа Максаковой
20:26
При пожаре под Волгоградом погибла пенсионерка
20:21
В Удмуртии водитель врезался в столб
20:04
"Самый счастливый день": Тюльпанова отобрала сына у Кержакова
20:01
В центре Казани автобус протаранил иномарку
19:54
"Хулиганка": Гагарина вывалила на публике свои огромные шары
19:53
На Урале насмерть заморозили удава
19:41
Под Нижним Новгородом за несколько минут две машины улетели в кювет
19:13
"Приступать немедленно": Цымбалюк-Романовскую и Шаляпина отправили делать детей
19:08
Двуличный украинский танцор переметнулся от Путина к Трампу
18:32
Неведомая сила взорвала гору в Хабаровском крае (видео)
18:29
Под Ульяновском на дороге умер водитель фуры
18:19
В Удмуртии водитель сбил ребенка и уехал
18:01
Авербух сбежит из страны после грандиозного шоу
17:57
В Москве заявили об аресте моряков НАТО
17:55
Однорукая москвичка-лесбиянка убила любовницу после корпоратива
17:47
Война начинается: определены направления удара в Донбассе
17:29
Новый скандал: пышка из "Дома-2" отчитала любовника
17:04
"Что вы все нагнетаете!": Тарасова вспылила из-за ссоры Медведевой и Загитовой
16:58
"Красивая пара": Лорак в обнимку с режиссером восхитила народ
16:34
"Мне наплевать": Губерниев напал на важного чиновника
16:32
Пьяный Порошенко ввязался в драку
16:32
Неугомонный Лукашенко снова набросился на Россию
16:27
Киселев возмущен ложью и подлостью Запашного
16:24
В Москве замерз насмерть известный математик
16:04
Что случилось с лицом Марии Максаковой
15:32
Иранская Джоли показала шокирующее видео
15:30
Первые зрители раскрыли "Главный секрет Деда Мороза"
15:28
Японские ученые изобрели эликсир молодости
15:27
Сын зверски убитого политика молит Путина о помощи
15:14
Пассажиров автобуса шокировали неожиданным стриптизом (видео)
15:11
Встретившаяся с Кадыровым Канделаки оставила некролог и переписала квартиру
14:57
Яковлева вытащила на сцену покалеченного сына
14:52
Преобразившаяся дочь Абрамовича восхитила телом
14:41
Волочкова закрыла грудью униженную Собчак
14:34
"Даже не улыбнется": Курникова показала очень серьезного сына от Иглесиаса
14:17
Дайнеко сделала громкое заявление после разборок с бывшим
14:03
Известная актриса скоропостижно скончалась на 32-м году жизни
13:53
Больного Криса Кельми спаивают близкие люди
13:51
Явные проблемы: Малахов высказался об импотенции
13:40
Меган Маркл попала впросак из-за подарка королеве
13:38
Оскорбленная Валерия воссоединилась с отвергнувшей ее дочерью
13:37
Красавчик Брежневой бросил отказавшуюся от оральных ласк любовницу из "Дома-2"
13:16
Открыто смертоносное действие сахара в развитии рака
13:12
В Москве мужчину обстреляли и избили ради фруктов
13:01
Арнтгольц впервые рассказала о романе с Богатыревым
12:44
В Тюмени дворники зверски избили прохожих лопатами
12:22
В Омске водитель бросил пассажиров после страшной аварии
12:21
Волочкова показала свое белье на вручении премии
12:16
"Что вижу, то пою": 69-летней Пугачевой изменил вкус
12:09
Известная актриса публично унизила Бузову
12:06
Беспардонные приставания к Терезе Мэй вызвали переполох в Лондоне
11:42
В Ростове загорелся склад
11:36
Роскошная Брежнева удивила откровениями о любимой позе
11:28
Завидный холостяк Билан ошарашил заявлением о свадьбе
11:09
В Башкирии иномарка влетела в опору моста
11:04
Наглый Порошенко озвучил нелепые требования к Путину
10:50
Ургант крупно опозорился в прямом эфире
10:41
Кейт Миддлтон застукали в магазине для бедных
10:28
Под Москвой обнаружили набитый наркотиками автомобиль
10:18
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 24 декабря 2018 года
10:03
Россия и Вьетнам расширяют межпарламентское сотрудничество
09:54
Медведева бесследно исчезла после провала на чемпионате России
09:52
Звезду фильма "Любовь и голуби" увезли в больницу
09:32
Под Нижним Новгородом два человека погибли в результате пожаров
09:18
Народ привел в бешенство сюжет "России 1"
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Россия получила пощечину в ООН с подачи Порошенко
Мазур увезли в реанимацию после ссоры с Цымбалюк-Романовской
"Что вижу, то пою": 69-летней Пугачевой изменил вкус
Вдова раскрыла страшные подробности смерти Марьянова
Наглый Порошенко озвучил нелепые требования к Путину
"Сладкие куклята": Дети Галкина и Пугачевой умилили народ
Шоу-бизнес

Известную модель зверски избили из-за откровенного наряда

Динагул Тасова. Фото: instagram.com/dinagul.tasova
Казахскую модель Динагул Тасову избили после модного показа, где она демонстрировала купальники и нижнее белье. О случившемся она рассказала своим подписчикам в Instagram.
прочитано 695 раз

Динагул столкнулась с резкой критикой после того, как появилась новость, что она примет участие в откровенном показе. Незнакомые люди писали ей негативные сообщения, в которых смеялись над ней. "После новости о показе, в котором я принимала участие, на меня в буквальном смысле свалился шквал критики. Кто-то говорил о моем низком уровне нравственного развития, кто-то открыто издевался", – поделилась она.

ПО ТЕМЕ

В Москве зверски избили известного блогера

Любовник зверски избил Собчак

Тем не менее модель не побоялась угроз и вышла на подиум. После выступления к ней подходили женщины, тепло отзывались о ее выходе и просили сфотографироваться. Но не всем зрителям понравилось шоу. Один из "близких" людей напал на Тасову и сильно избил. Она отметила, что душевная боль, которую ей нанесли, оказалась сильнее физических ран.

Произошедшее подтолкнуло девушку к мысли заняться социальными проблемами. Динагул хочет защищать права женщин и детей, которые пострадали от насилия. "Я твердо решила для себя, что не должна об этом молчать! Никому нельзя поднимать руку на слабых, беззащитных и тех, кто не может себя защитить… Остановить бытовое насилие и жестокое обращение с женщинами и детьми – вот моя цель, мой вклад в общество!" – написала решительная модель. 

Автор: Полина Крылова25 декабря 2018, 11:32

комментарии

Политика

В Москве заявили об аресте моряков НАТО
Пьяный Порошенко ввязался в драку
Сын зверски убитого политика молит Путина о помощи
Наглый Порошенко озвучил нелепые требования к Путину

Шоу-бизнес

"Шлеп губищ": Садальский рассказал об угрозе Довлатовой
Бессердечная Маркл бросила престарелого отца
Пьяная тетка без лифчика потащила звезду "Дома-2" в общественный туалет для плотских утех
Счастливый Андрей Малахов объявил о пополнении

Проишествия

Однорукая москвичка-лесбиянка убила любовницу после корпоратива
"Заломали Березу": украинские депутаты устроили мордобой (видео)
"Ничего страшного": дикие оправдания Кокорина взбесили народ
Шокирующие кадры смертельной перестрелки в московском кафе

Lifestyle

Порезанного на куски Чехова увидели на окраине Москвы
Стала известна победительница шоу "Пацанки"
"Принципиальная позиция": звезда сериала "Домашний арест" о причине закрытия
"Полицейский с Рублевки": стал известен финал 4 сезона
Шоу-бизнес

Нарядившуюся дочь Якубовича жестко затравили

Злые языки не оценили наряд девушки
Политика

Пьяный Порошенко ввязался в драку

Президент Украины возмутил поведением
Шоу-бизнес

"Хулиганка": Гагарина вывалила на публике свои огромные шары

Чувства юмора артистке не занимать
Шоу-бизнес

"Нашла повод уехать": сестра Фриске открывает бизнес на далеком курорте

Наталья совсем скоро презентует свой бар на Шри-Ланке

Гороскоп

Гороскоп: Что дарить на год Свиньи
Астрологический прогноз с 24 по 30 декабря
Брак Аршавина под угрозой
Совет на выходные

Фоторепортажи

Яковлева вытащила на сцену покалеченного сына
Преобразившаяся дочь Абрамовича восхитила телом
Пелагея привела мужа посмотреть на красавчика Петрова
Вдову Кобзона публично поцеловал молодой мужчина

Спорт

"Что вы все нагнетаете!": Тарасова вспылила из-за ссоры Медведевой и Загитовой
"Мне наплевать": Губерниев напал на важного чиновника
Медведева бесследно исчезла после провала на чемпионате России
Россиян напугали странные точки на спине Евгении Медведевой

Регионы

Власти объявили о больших проблемах из-за просевшего Крымского моста
В Краснодаре банда Деда Мороза ограбила кондитерскую (видео)
В Екатеринбурге пенсионерка заживо сварилась в яме с кипятком
Сдвиг в разные стороны: Крымский мост деформирован
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru