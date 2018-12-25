Известную модель зверски избили из-за откровенного наряда

Казахскую модель Динагул Тасову избили после модного показа, где она демонстрировала купальники и нижнее белье. О случившемся она рассказала своим подписчикам в Instagram.

Динагул столкнулась с резкой критикой после того, как появилась новость, что она примет участие в откровенном показе. Незнакомые люди писали ей негативные сообщения, в которых смеялись над ней. "После новости о показе, в котором я принимала участие, на меня в буквальном смысле свалился шквал критики. Кто-то говорил о моем низком уровне нравственного развития, кто-то открыто издевался", – поделилась она.

Тем не менее модель не побоялась угроз и вышла на подиум. После выступления к ней подходили женщины, тепло отзывались о ее выходе и просили сфотографироваться. Но не всем зрителям понравилось шоу. Один из "близких" людей напал на Тасову и сильно избил. Она отметила, что душевная боль, которую ей нанесли, оказалась сильнее физических ран.

Произошедшее подтолкнуло девушку к мысли заняться социальными проблемами. Динагул хочет защищать права женщин и детей, которые пострадали от насилия. "Я твердо решила для себя, что не должна об этом молчать! Никому нельзя поднимать руку на слабых, беззащитных и тех, кто не может себя защитить… Остановить бытовое насилие и жестокое обращение с женщинами и детьми – вот моя цель, мой вклад в общество!" – написала решительная модель.