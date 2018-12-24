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Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 24 декабря 2018 года

Ксения Собчак. Фото: www.globallookpress.com
Понедельник оказался богатым на скандалы и выходки российских знаменитостей. "Дни.ру" собрали для читателей все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 24 декабря 2018 года.     
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Последняя капля: Собчак взорвалась после выходки Шнурова

Ситуация вокруг потенциального развода Ксении Собчак и Максима Виторгана накаляется. Слухи вокруг пары в своей стихотворной манере прокомментировал друг блондинки Сергей Шнуров, и та не смогла сдержать эмоций в ответ на его иронию.

Ксения Собчак. Фото: www.globallookpress.com

Что конкретно происходит в личной жизни ведущей Ксении Собчак и актера Максима Виторгана, знают только Ксения Собчак и Максим Виторган. Однако телеведущая продолжает нагнетать обстановку.

Материал дополняется.

Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 24 декабря 2018 года, читайте в разделе и специальных сюжетах.  

24 декабря 2018, 10:18

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