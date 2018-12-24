Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 24 декабря 2018 года
Последняя капля: Собчак взорвалась после выходки Шнурова
Ситуация вокруг потенциального развода Ксении Собчак и Максима Виторгана накаляется. Слухи вокруг пары в своей стихотворной манере прокомментировал друг блондинки Сергей Шнуров, и та не смогла сдержать эмоций в ответ на его иронию.
Что конкретно происходит в личной жизни ведущей Ксении Собчак и актера Максима Виторгана, знают только Ксения Собчак и Максим Виторган. Однако телеведущая продолжает нагнетать обстановку.
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