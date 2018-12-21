Звезду фильма "Такси" обвинили в похищении человека

Французского актера Саида Богота, знакомого зрителям по фильмам "Такси-5" и "Мальчишник в Паттайе", обвиняют в похищении человека и покушении на убийство. Мужчина был задержан полицейскими.

Богота совершил нападение на 17-летнего поклонника своей бывшей подруги. Пострадавший сообщил, что Саид похитил его в департаменте на севере Франции Валь-де-Марн и увез в коммуну Эссон, где жестоко избил и бросил в подвале. Затем разгневанный актер пытался поджечь одежду жертвы, но, к счастью, юноше удалось спастись.

Пострадавшего госпитализировали. Он обратился в полицию и на допросе назвал имя нападавшего.

Ранее французского актера Сами Насери, который прославился благодаря главной роли в фильме "Такси", избили в московском караоке‐баре. Как сообщили очевидцы, звезда разговаривала на повышенных тонах с администратором и охранниками. Актер остался недоволен обслуживанием и отказался платить. Один из посетителей заведения отпихнул артиста, после чего Сами полез на него с кулаками.

После инцидента Насери пришлось перенести операцию в НИИ глазных болезней – у него образовалась обширная гематома вокруг глаза. Актер разместил пост в своем Instagram-аккаунте, отметив, что чувствует себя хорошо.

