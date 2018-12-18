Тарантино дал отпор грабителям в собственном доме

Известный американский кинорежиссер недавно стал жертвой грабителей. Квентин Тарантино столкнулся с злоумышленниками лицом к лицу в собственном особняке в Лос-Анджелесе.

Инцидент произошел в минувшее воскресенье ночью. Режиссер был дома, когда в здание проникли двое неизвестных. Позднее выяснилось, что преступники забрались через окно, выходящее на задний двор. Квентин Тарантино увидел незнакомцев и попытался "дать им отпор". Неизвестно, что именно он сделал, но злоумышленники быстро скрылись.

К сожалению, им удалось похитить драгоценности и другие вещи из дома звезды. Полицейские Лос-Анджелеса теперь изучают записи с камер видеонаблюдения, которые находились рядом с особняком режиссера.

В конце ноября появилась новость о том, что Квентин Тарантино женился на 35-летней израильской певице Даниэлле Пик. Пышную свадьбу влюбленные сыграли в Лос-Анджелесе. Церемония была очень скромная и длилась не больше часа. Для режиссера это первый брак. Он говорил в интервью, что из-за работы у него нет времени на серьезные отношения.

Ранее американский актер Фрэнки Муниз потерял свой дом из-за домашнего питомца. Печальной новостью он поделился на своей странице в Twitter. Муниз рассказал, что оставил свой особняк на несколько дней, чтобы поехать на похороны родственника. В это время его кошка самостоятельно открыла водопроводный кран. Когда телеведущий вернулся, то обнаружил, что большая часть дома затоплена.