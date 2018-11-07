Известная актриса довела до тошноты небритыми подмышками
На откровенный разговор голливудскую диву Джулию Робертс пыталась вывести журналистка Бизи Филиппс. Ведущая шоу "Busy Tonight" припомнила, как 19 лет назад, в 1999-м, Робертс оконфузилась на премьере нашумевшего фильма "Ноттинг Хилл". Тогда актриса решила помахать публике – однако, когда она подняла руку, слишком короткий рукав платья обнажил ее небритые подмышки.
Бизи Филиппс попыталась убедить Джулию, что этот эпизод был сознательным выступлением актрисы в поддержку феминизма, в стиле "бодипозитива". Однако Робертс твердо стояла на своем: она сама такого не ожидала, просто не рассчитала длину рукава. Журналистка упорством гостьи была явно разочарована.
Julia Roberts Admitted That Her Famous Armpit Hair Reveal Wasn't Actually a Statement https://t.co/YxjG32N1pG pic.twitter.com/LKhXOZQb8F— Marie Claire (@marieclaire) 5 ноября 2018 г.
Это далеко не первая попытка "пристегнуть" Джулию Робертс к какому-нибудь общественному движению, пишет EG.ru. К примеру, в 2016 году СМИ подняли шум, восхищаясь смелостью актрисы, которая вышла босиком на красную дорожку фестиваля в Каннах. Журналисты тут же решили, что голливудская знаменитость выступила таким образом против унижения женщин, которым навязывают жесткий и неудобный дресс-код.
Сама Джулия тогда отмолчалась. А поклонники напомнили, что их кумир не очень уверенно держится на каблуках. Так что, скорее всего, Робертс просто побоялась споткнуться на крутой лестнице каннского Дворца фестивалей.
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