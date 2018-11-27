В Якутске из-за угроз отменили концерт популярного певца

Концерт популярного музыканта Элджея в Якутске был отменен, передает EG.ru. Организаторы и сам артист приняли такое решение из-за угроз сорвать выступление. Ранее управление образования городской администрации направило в местные школы письма, в которых призывало не допускать школьников на этот концерт, поскольку творчество Элджея, по мнению чиновников, может вызывать у детей желание употреблять алкоголь, табак и запрещенные вещества, а также играть в азартные игры.
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