В Москве обокрали участника шоу "Голос"

Известный итальянский певец, участник седьмого сезона шоу "Голос" Валерио Сгарджи стал жертвой воров в Москве, передает "Московский комсомолец". Из рюкзака артиста украли 500 евро, кредитные карточки и паспорт гражданина Италии. Сам он не понял, где и когда именно лишился имущества. Пропажу же он обнаружил на Мироновской улице 25 ноября.