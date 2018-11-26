В Москве обокрали участника шоу "Голос"

Известный итальянский певец, участник седьмого сезона шоу "Голос" Валерио Сгарджи стал жертвой воров в Москве, передает "Московский комсомолец". Из рюкзака артиста украли 500 евро, кредитные карточки и паспорт гражданина Италии. Сам он не понял, где и когда именно лишился имущества. Пропажу же он обнаружил на Мироновской улице 25 ноября.
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