Ненасытная Гурченко бросила Кобзона из-за проблем в постели

Иосиф Кобзон более 40 лет был счастлив в третьем браке. Но до этого в его жизни было немало романов. В середине 60-х исполнитель был женат на Людмиле Гурченко, о чем она вспоминать не любила. "Ненавижу!" – так отзывалась дива о четвертом муже. И, судя по всему, основания для этого у нее были.

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