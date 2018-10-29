Пригожин шокирован трагической гибелью автора хитов Орбакайте

Иосиф Пригожин не может прийти в себя после вестей о смерти композитора Владимира Бородина. Продюсер принес соболезнования близким и посетовал, что так и не успел поработать с музыкантом.



Иосиф отметил, что испытал сильнейшее потрясение из-за этой новости. Буквально вчера он общался с Бородиным – композитор сообщил продюсеру в СМС о трех новых песнях. "Мы так ничего и не записали… Просто шок. Мои соболезнования родным и близким, это тяжелая трагедия, конечно", – сообщил раздосадованный Пригожин.

По словам Иосифа, Владимир был позитивным, добрым и светлым человеком, который буквально жил музыкой и творчеством. "Я не знал его семью, только с ним общался. Так нам и не довелось с ним посотрудничать.. Мы сотрудничали только во время моей работы с Носковым", – с сожалением заметил продюсер.

Он отметил, что все еще не может поверить в случившееся. "Каждый раз такие новости нереальные, это просто ужас. Это жизнь, к сожалению, она всегда конечна. Плохо, когда люди уходят не от старости, а от трагедии. Царствие небесное, светлая память, и выздоровления родным и близким", – сказал Пригожин в в эфире НСН.

Напомним, сегодня, 29 октября, в возрасте 52 лет в палате реанимации, не приходя в сознание, умер известный российский композитор Владимир Бородин. Музыкант, его сын и невестка попали в страшную аварию – в их машину на полном ходу влетела фура. Близкие Владимира все еще в больнице, их состояние оценивается как тяжелое. Композитор работал с Кристиной Орбакайте, Григорием Лепсом, Алексеем Глызиным и другими артистами. Он автор таких хитов как: "Поздний вечер в Сорренто", "Сто дней до приказа", "Ангел-хранитель" и многих других.