Пригожин рассказал о смерти после несчастного случая

Иосиф Пригожин дал откровенное интервью. Продюсер рассказал о несчастном случае, который с ним произошел, и объяснил, почему не помогает своим детям.

Иосиф Пригожин стал отцом в 19 лет. Сейчас он думает, что раньше 35 мужчинам можно не жениться. А в том, чтобы быть молодым отцом, по его мнению, нет ничего хорошего. "Я не видел, как выросли мои дети. По сути, в тот момент я сам был ребенком, щенком. Какой я папа в 19 лет? Мне надо было пахать и пахать, карьерным ростом заниматься. Так не должно быть, это неправильно. Мальчишеская глупость – дети!" – высказался Пригожин.

У продюсера и его жены, певицы Валерии, на двоих – шестеро детей. Примечательно, что Пригожин им не помогает. Он считает, что дети должны всего добиваться самостоятельно. "Мне не нравится, когда кто-то кому-то должен помогать. Они здоровые, пускай сами работают и зарабатывают. Неважно, чем занимаются: картошку сажают или в шахту спускаются", – заключил продюсер.

А еще, признался Пригожин, он не оказывает поддержку потому, что вряд ли кто будет помогать детям после его смерти. "А если меня не станет, кто сделает это за меня? Может же случиться всякое. У меня в бассейне плитка очень скользкая. В прошлом году я поскользнулся и упал. Половина тела не двигалась несколько минут. Ударился затылком и на минуту даже потерял сознание. Потом пришел в себя. И такие случаи в моей жизни были..." – цитирует Иосифа Пригожина "Собеседник".

Продюсер также держит нейтралитет в том, что касается личной жизни наследников. Более того, он категорически против сводничества. Пригожин объяснил: "Знакомить своих детей ни с кем не хочу. Свахой работать не буду. Зачем я буду ломать их судьбы? Какая глупость – знакомить детей с детьми из обеспеченных семей. Если я так поступлю, то заведомо сделаю своих детей несчастливыми. Зачем же это нужно? А счастье должно быть? Я всегда за чувства!"