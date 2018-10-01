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Как Кобзон: Пригожин высказался о тяжелой утрате

Иосиф Пригожин. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomokhov
Иосиф Пригожин удручен смертью французского шансонье Шарля Азнавура. Продюсер поделился воспоминаниями об именитом музыканте.
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"Это символ и пример для подражания, он был великий во всем. Он, как Иосиф Давыдович Кобзон наш, без остановки работал до последнего. Человек-ресурс. Насколько я знаю, даже его концерты сейчас были объявлены. К сожалению, у всего есть свой конец. Светлая память", – отметил продюсер.

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Также Пригожин сообщил, что Азнавур был потрясающим музыкантом, настоящим лирическим героем, а также импозантным и элегантным человеком. Об этом сообщает RT.

Добавим, что на горькую новость о шансонье отреагировал советский и российский актер Михаил Боярский. Он выразил свои соболезнования в связи со смертью исполнителя. "Шарль Азнавур был одним из лидеров в умении управлять человеческими чувствами, он обладал потрясающим, проникающим в душу голосом, скромностью, великолепным выбором репертуара. Он был замечательный артист, само воплощение джентльмена, добрый, открытый и сердечный человек, вся душа которого выливалась в песни", – заметил Боярский.

Также артист поведал, что песни исполнителя звучат до сих пор, так как все еще актуальны, ведь они о самом главном – о любви. "Это был потрясающий певец, большое счастье для нас, что он жил в одно время с нами, и в то же время я испытываю большое горе от того, что его не стало", – цитирует российского актера EG.ru.

Заслуженный артист России Михаил Шуфутинский сообщил изданию, что весть о смерти французского коллеги повергла его в шок. "Я летел из Нью-Йорка и еще не знаю этой новости. Смерть Шарля Азнавура – очень большая потеря для всех нас. Непоправимая. Я не был лично с ним знаком, к сожалению, но уверен, что это был достойнейший человек", – с горечью сообщил исполнитель.

Напомним, что о смерти Азнавура стало известно днем 1 октября. Он скончался ночью 30 сентября в собственном доме на юге Франции. Артист долгое время страдал от тяжелых заболеваний. Например, в апреле 2018 года он был вынужден отменить выступление в России из-за плохого самочувствия.
Автор: Руслана Алексеева1 октября 2018, 19:21
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