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Джигарханяну срочно вызвали врачей

Армен Джигарханян. Фото: GLOBAL LOOK press/Natalya Loginova
Врачи срочно выехали на вызов к Армену Джигарханяну. Подробности о состоянии артиста не уточняются.
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Врачи выехали к Армену Джигарханяну в театр, сообщили в телеграм-канале 112. Изначально подробностей о состоянии артиста не сообщалось, только говорилось, что ему "внезапно стало очень плохо". Позже выяснилось, что речь идет о скачке давления. По некоторым данным, Армен Джигарханян планировал встретиться с представителем бывшей жены Виталины Цымбалюк-Романовской, передает телеканал "РЕН ТВ".

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Напомним, не стихающий до сих пор скандал разгорелся после того, как Армен Джигарханян сбежал от своей возлюбленной Виталины Цымбалюк-Романовской. И хотя девушка заявляла, что ее суженый пропал и едва ли не похищен, выяснилось, что сам артист возвращаться к супруге не собирается. В итоге они оформили развод, однако серьезные вопросы друг к другу у бывших мужа и жены остались.

Кто виноват и в чем именно до сих пор пытаются разобраться российские телезрители, многочисленные эксперты, знакомые и близкие как Армена Джигарханяна, так и Виталины Цымбалюк-Романовской, и даже следователи. По всей видимости, история далека до своего логического завершения.

Возможно, что именно постоянный скандалы и переживания, связанные с судьбой театра, пострадавшего из-за скандала, могли негативно сказаться на самочувствии артиста. Впрочем, некоторые утверждают, что рядом с бывшей женой актер чувствовал себя хуже. Ходили даже слухи, что Цымбалюк-Романовская травит богатого супруга. 

Автор: Геннадий Куприянов17 января 2018, 22:06
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Любовь и предательство молодой жены Джигарханяна

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