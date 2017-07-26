Мать опозорила Диану Шурыгину

Общественность в шоке из-за поступка матери Дианы Шурыгиной Натальи. Родительница скандально известной студентки продемонстрировала в своем видеоблоге испачканное нижнее белье.

Наталья сообщила, что на днях забрала из следственного комитета вещи Дианы, которые были на ней во время изнасилования в коттедже Ульяновске. На видео под названием "Факты против лжи, часть 1" зафиксировано, как мама студентки открывала пронумерованные пакеты с одеждой.

Сначала женщина достала носки, затем кофту с темными пятнами. Наталья заявила, что это – кровь. Затем мама Дианы извлекла из пакета джинсы и нижнее белье. "С кровью, – уточнила Шурыгина-старшая. – Я даже не знаю, стоит ли показывать".

После раздумий и переговоров с оператором Наталья решила не скрывать ничего. Она показала сначала бюстгальтер, а затем – мельком – трусы с пятнами. "Мне неприятно к этим вещам прикасаться, – убитым голосом призналась мать Дианы. – Но я была это сделать обязана".

Шурыгина лишила пользователей Сети возможности комментировать это видео. Но оно моментально разлетелось по интернету. Как и прежде, общественность разделилась на два лагеря. Одни сочувствуют пострадавшей Диане и ее родителям, пережившим унижение.

Другие относятся с недоверием к рассказу студентки и упрекают ее явно страдающую мать за то, что не постеснялась показать в Youtube трусы изнасилованной девушки. Мол, нельзя такие интимные вещи выставлять на всеобщее обозрение.