Энтин дал взятку ради здоровья жены

Юрий Энтин сегодня моет руки в умывальнике Елизаветы Первой. Но не все было так гладко поначалу. Автору сценариев и песен к культовым советским мультфильмам пришлось проделать нелегкий путь, чтобы комфортно проживать в роскошном доме.

Юрий Энтин живет в подмосковном Дебенево в доме, построенном в 1902 году. До революции хозяином дома был священник. Как утверждает Энтин, аура у дома настолько благоприятная, что ясновидящая, побывавшая в гостях у поэта, уверила его, мол жилище это пригодно даже для духовных практик. "Дом магический. Как-то у нас была экстрасенс, которая сказала, что его чистить не надо, а можно даже медитировать. Наш дом стоит на правильном месте. Конь тут точно валялся", - с гордостью сообщил Юрий Сергеевич.

В 1985 году семья Энтина официально стала владельцем старинного дома. Случилось в день 50-летия Юрия. По признанию автора многочисленных детских песен, прежние хозяева оставили в доме кое-какую мебель, поскольку на тот момент денег у Энтина не было.

"Мы были в долгах и покупать свою мебель нам было не на что. Они оставили письменный стол, диваны и вот этот огромный шикарный стол, который раздвигается на всю комнату. Потом мы сами подбирали в комиссионных магазинах старые вещи", – цитирует поэта-песенника Wday.

Как вспоминает сценарист "Бременских музыкантов", поначалу дом отапливался углем, причем занималась этим его жена. Спустя пять лет Марину стал мучить кашель кочегара, и главе семьи пришлось незамедлительно принимать меры. Поскольку газа в поселке не было, Юрий Сергеевич решил пойти на уловку. Узнав, что неподалеку от дома зарыта газовая труба, он направился в местный трест с просьбой провести газ. Согласились. Но за деньги. Энтину пришлось работать три месяца, чтобы дать взятку начальнику газовой службы.

Напомним, более 45 лет прошло с момента выхода на экраны первой крупной работы Юрия Энтина под названием "Бременские музыканты", песни из которой стали визитной карточкой поэта. Юрий Энтин подарил детям массу кино– и мультгероев. Именно его песни запел Трубадур и другие герои мультфильма. Поэт написал множество песен, которые звучат в "Приключениях Буратино", "Приключениях Электроника" и других популярных кинолентах. Его талант поистине не знает границ. В этом году Юрию Энтину исполняется 82 года.