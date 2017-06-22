У родившей теоны Дольниковой нашелся муж-американец

Теона Дольникова счастлива в отношениях с актером Максимом Щеголевым. Однако актриса не может оформить с ним отношения, потому что... уже замужем.

Отношения Теоны Дольниковой и Максима Щеголева развивались настолько стремительно, что актриса уже несколько месяцев как является счастливой матерью сына Луки. Влюбленные живут вместе, однако пока официально не оформили свои отношения.

Оказывается, много лет назад Дольникова жила в Америке и там вышла замуж. При этом Максим Щеголев был очень удивлен тем обстоятельством, что Теона до сих пор не развелась. Собственно, поэтому актер пока и не может сделать своей возлюбленной предложение. "Сначала Теона должна развестись", – коротко сказал Щеголев.

При этом сама Дольникова заявила, что брак, который она оформила в Штатах, на территории России недействителен. Однако Максима слова Теоны не успокоили – он настаивает на расторжении брака актрисы с американцем по имени Джош. Кстати, с ним Теона до сих пор поддерживает теплые отношения.

"Мы приедем в Америку вместе с Максимом, чтоб он познакомился с Джошем и всей его семьей. В моей жизни нет людей, с которыми я нахожусь в каких-то вражеских отношениях, слава богу. У Джоша совершенно потрясающая семья, его родители меня обожают, каждый день пишут, спрашивают, как Лука, как Максим", – цитирует Теону Дольникову "ОК".

enter; width:100%;"> Публикация от Teona Dolnikova Actress (@dollydolnikova) Июн 10 2017 в 9:06 PDT

Вместе с тем влюбленные уверены, что штамп в паспорте никак не повлияет на их совместную жизнь. Актриса объяснила, что у нее в жизни был непростой период, поэтому ей не было дела до развода. Напомним, в 2014 году во время гастролей скончался от инсульта жених Теоны Никита. Дольникова очень тяжело переживала потерю любимого мужчины.