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Шоу-бизнес

У родившей теоны Дольниковой нашелся муж-американец

Теона Дольникова. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomohov
Теона Дольникова счастлива в отношениях с актером Максимом Щеголевым. Однако актриса не может оформить с ним отношения, потому что... уже замужем.
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Отношения Теоны Дольниковой и Максима Щеголева развивались настолько стремительно, что актриса уже несколько месяцев как является счастливой матерью сына Луки. Влюбленные живут вместе, однако пока официально не оформили свои отношения.

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Оказывается, много лет назад Дольникова жила в Америке и там вышла замуж. При этом Максим Щеголев был очень удивлен тем обстоятельством, что Теона до сих пор не развелась. Собственно, поэтому актер пока и не может сделать своей возлюбленной предложение. "Сначала Теона должна развестись", – коротко сказал Щеголев.

При этом сама Дольникова заявила, что брак, который она оформила в Штатах, на территории России недействителен. Однако Максима слова Теоны не успокоили – он настаивает на расторжении брака актрисы с американцем по имени Джош. Кстати, с ним Теона до сих пор поддерживает теплые отношения.

"Мы приедем в Америку вместе с Максимом, чтоб он познакомился с Джошем и всей его семьей. В моей жизни нет людей, с которыми я нахожусь в каких-то вражеских отношениях, слава богу. У Джоша совершенно потрясающая семья, его родители меня обожают, каждый день пишут, спрашивают, как Лука, как Максим", – цитирует Теону Дольникову "ОК".

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Публикация от Teona Dolnikova Actress (@dollydolnikova)

Вместе с тем влюбленные уверены, что штамп в паспорте никак не повлияет на их совместную жизнь. Актриса объяснила, что у нее в жизни был непростой период, поэтому ей не было дела до развода. Напомним, в 2014 году во время гастролей скончался от инсульта жених Теоны Никита. Дольникова очень тяжело переживала потерю любимого мужчины.

Автор: Наталья Аряева22 июня 2017, 11:59
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