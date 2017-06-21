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Шоу-бизнес

Жена Газманова о жгучей неприязни и конфликтах в семье

Олег Газманов с женой Мариной. Фото: GLOBAL LOOK press\Anatoly Lomohov
Супруга Олега Газманова Марина внезапно разоткровенничалась с подписчиками в Instagram. Жена популярного исполнителя призналась, что у них в семье не все гладко, иногда случаются конфликты и даже приступы жгучей неприязни.
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Марина периодически делится с пользователями Сети своими философскими размышлениями и жизненным опытом. Эффектная шатенка замужем за звездой эстрады 14 лет, и за это время бывало многое, не только хорошее.

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"В инстаграмм или в печатном издании легко создать иллюзию не только тонкой талии, но и сказочных отношений в семье. Не хочу вас вводить в полное призрачное заблуждение. Как в любой семье у нас бывают конфликты, когда вдруг любовь сменяется такой жгучей неприязнью, – призналась в микроблоге супруга Газманова. – И это очень хорошо, просто мы неравнодушны к друг другу. Но работать над создание эмоционального капитала необходимо".

Жена Олега советует женщинам контролировать себя в момент ссоры с мужем и сводить ущерб к минимуму. "Конфликт бранный, грязный, обидный не приведет к улаживанию проблемы, а вот горечь останется в копилке памяти, – считает Марина. – Уметь выяснять отношения, точно целая тактическая и стратегическая наука, которую надо изучать и тренировать. Заучивать в ровном не возбужденном состоянии и уметь применять, когда пульс зашкаливает".

Представительницам прекрасного пола нужно постараться избежать обидных, нецензурных и хорошо запоминающихся слов в адрес мужчин. "Главное не переходить на личности: Ты гов...к, эгоист.... А высказывать, что ты чувствовала при том или ином его поступке, – рекомендует вторая половина певца. – Конечно, уметь делать паузы и учитывать точку зрения мужа. Тяжело очень. Но другого выхода оставаться в отношениях нет! Кто назвал официальную ЛЮБОВЬ, Браком?"

Автор: Елена Алешина21 июня 2017, 16:44
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Газманову кинули торт в лицо

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