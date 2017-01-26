Жену Газманова подняли на смех из-за панталонов

Жена Олега Газманова снялась без бюстгальтера и фото выложила на своей страничке в соцсети. Однако подписчики куда больше обратили внимание на то, в каких штанах была супруга популярного артиста.

Олег Газманов традиционно проводит зимние каникулы на Мальдивах. Популярный певец регулярно делает заплывы в океан, радуя поклонников публикациями в Instagram, на которых запечатлен яркий и волшебный подводный мир.

Супруга Газманова Марина предпочитает радовать своих фанатов многочисленными селфи и демонстрацией пляжной одежды. Для дальнего путешествия женщина подобрала великолепный гардероб, однако один предмет ее подписчики явно не оценили.

На днях Марина опубликовала пикантную фотографию, на которой заснята топлес. Прикрывая грудь рукой, супруга "есаула" продемонстрировала кокетливые полупрозрачные штанишки. Этот предмет туалета и был раскритикован подписчиками.

Фото опубликовано Марина Муравьева-Газманова (@marinagazmanova) Янв 23 2017 в 9:27 PST

"ничего себе! какие бабушкины панталоны... лучше уж просто трусики от бикини или ниточки аля волочкова... но фигура шик, конечно. понятно, почему олег так за собой следит", "Клевые штанишки", "подскажите пожалуйста где купили?", " 🙈 вот это штаны 😂😂😂", "Такая стильная, модная и умопомрачительно красивая женщина выкладывает такие фото! Просто моветон!!!", "Я подумала что это Волочкова! Чисто в ее стиле! Глупо,пошло,бессмысленно", "Перебор 👎" – так высказались о внешнем виде супруги Газманова подписчики.

Впрочем, у многих поклонников Марины обнаружилось прекрасное чувство юмора. "ДА! ДА! ДА! Любит похулиганничать! Она столько лет живёт с Газмановым -– есть "в кого"! Ну совсем у людей чувство юмора отшибло! Человек на отдыхе -– расслабляется", "Класс! Потрясающие панталончики!😊", "Шалунишка👸", "Хах) Клёвая!!!)))" – так оценили внешний вид Марины более оптимистично настроенные комментаторы.