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Питт назвал виновного в его разводе с Джоли

Брэд Питт и Анджелина Джоли. Фото: GLOBAL LOOK press/Hubert Boesl
Брэд Питт дал откровенное интервью, в котором объяснил, почему его семейная жизнь с Анджелиной Джоли не сложилась. Актер за долгие месяцы разлуки с женой все разложил по полочкам и понял, что во всем виноват он один.
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Своими размышлениями Питт поделился с изданием GQ Style. Брэд считает, что причиной расставания с Анджелиной стало его поведение и неосторожные, необдуманные слова. Если бы он осознал это раньше, его отношения с Джоли не закончились бы настолько плачевно.

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И хоть психологи утверждают, что в любом конфликте виноваты оба участника, в разводе актер винит только себя. "Я часто не нахожу правильных слов и говорю совсем не то, что следует, в неподходящее время и в неподходящем для этого месте", – посыпает голову пеплом Питт.

Также артист опроверг обвинения в употреблении запрещенных веществ. По словам Брэда, на данном жизненном этапе он употребляет внутрь исключительно минеральную воду и сок.

Хотя когда-то в молодости секс-символ Голливуда действительно злоупотреблял алкоголем и наркотиками. Но сейчас он пошел по пути исправления. "Я пытаюсь стать лучше. И мне очень помогла психотерапия", – отметил Брэд.

К слову, 53-летний Питт не только расставил все точки над i в теме своего развода с Джоли, но и украсил сразу три обложки журнала. Примечательно, что это первые съемки голливудского актера для журнала с момента его разрыва с Анджелиной Джоли, который произошел летом 2016 года.

Как сообщается на обложке издания, фотосессия с Питтом проходила в государственном заповеднике "Белые пески" в штате Нью-Мексико, в национальном парке "Карлсбадские пещеры" (также штат Нью-Мексико) и в национальном парке "Эверглейдс" в штате Флорида. Снимки с Брэдом сопровождают его интервью, в котором Питт рассказал "о любви, отцовстве, потерях и стимуле двигаться дальше, когда все разваливается".

Известие о предстоящем разводе заметно похудевший актер сравнил со смертью. Но ему пришлось с этим смириться, и он начал приспосабливаться к новой жизни. Брэд стал больше времени уделять себе. Он ведет здоровый образ жизни, много занимается спортом на свежем воздухе, следит за диетой. 

Как утверждают многочисленные поклонники артиста, на свежих фотографиях из журнала Брэд выглядит сильно похудевшим, изможденным и даже "несчастным".

К слову, в сентябре прошлого года еще взбешенный конфликтом с женой Питт винил в разводе отнюдь не себя. По информации некоторых СМИ, актер считал, что к краху его семьи приложили руку близкие подруги Анджелины – леди Арминка Хелик и Хлоя Далтон. Именно они сделали все, чтобы Джоли из отвязной, страстной тусовщицы превратилась в слишком правильную, образцово-показательную жену.

Акулы пера выяснили, что женщины, работающие на актрису и продвигающие ее благотворительные проекты, меняли имидж Анджелины не просто так. Баронесса Хелик, по слухам, готовит к политической карьере Джоли, постепенно утратившую интерес к киноиндустрии.

Ранее обидчицы Брэда работали ассистентками экс-министра иностранных дел Великобритании Уильяма Хейга. Они пользуются большим авторитетом у Джоли, она им доверяет и считает своими наставницами. Арминка и Хлое вместе с Анджелиной колесят по всему свету, посещают лагеря беженцев, помогают неимущим в рамках благотворительных миссий. Подруги помогают звезде готовить тексты выступлений в ООН. Другими словами, Хелик и Далтон для Анджелины просто незаменимы.

Автор: Иннокентий Звездинский3 мая 2017, 16:57
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