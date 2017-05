Питт назвал виновного в его разводе с Джоли

Своими размышлениями Питт поделился с изданием GQ Style. Брэд считает, что причиной расставания с Анджелиной стало его поведение и неосторожные, необдуманные слова. Если бы он осознал это раньше, его отношения с Джоли не закончились бы настолько плачевно.

И хоть психологи утверждают, что в любом конфликте виноваты оба участника, в разводе актер винит только себя. "Я часто не нахожу правильных слов и говорю совсем не то, что следует, в неподходящее время и в неподходящем для этого месте", – посыпает голову пеплом Питт.

Также артист опроверг обвинения в употреблении запрещенных веществ. По словам Брэда, на данном жизненном этапе он употребляет внутрь исключительно минеральную воду и сок.

Хотя когда-то в молодости секс-символ Голливуда действительно злоупотреблял алкоголем и наркотиками. Но сейчас он пошел по пути исправления. "Я пытаюсь стать лучше. И мне очень помогла психотерапия", – отметил Брэд.

К слову, 53-летний Питт не только расставил все точки над i в теме своего развода с Джоли, но и украсил сразу три обложки журнала. Примечательно, что это первые съемки голливудского актера для журнала с момента его разрыва с Анджелиной Джоли, который произошел летом 2016 года.

Как сообщается на обложке издания, фотосессия с Питтом проходила в государственном заповеднике "Белые пески" в штате Нью-Мексико, в национальном парке "Карлсбадские пещеры" (также штат Нью-Мексико) и в национальном парке "Эверглейдс" в штате Флорида. Снимки с Брэдом сопровождают его интервью, в котором Питт рассказал "о любви, отцовстве, потерях и стимуле двигаться дальше, когда все разваливается".

Brad Pitt in America's National Parks. Visit https://t.co/BivxfbCBkT tomorrow morning for the full cover story https://t.co/TZfL5f8Gp2 pic.twitter.com/7WusjG7g1T