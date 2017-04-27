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Джоли заставляет Питта спать с нянями

Брэд Питт и Анджелина Джоли. Фото: Anthony Harvey/Gettyimages.ru
Репортеры выяснили любопытные подробности о том, как складывается жизнь Анджелины Джоли и Брэда Питта после развода. Актриса отпускает детей к отцу с ночевкой, но настаивает, чтобы вместе с ними были няни.
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Недавно Анджелина заявила в интервью, что даже с учетом развода они с Брэдом остаются семьей. И это неизменно. Актриса все чаще идет на уступки своему бывшему мужу.

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Анджелина Джоли актриса, режиссер

По информации иностранных СМИ, впервые после начала бракоразводного процесса Джоли разрешила своим приемным отпрыскам Мэддоксу и Паксу не только встретиться с отцом, но и переночевать у него.

Однако принципиальная многодетная мать все же поставила одно условие. Вместе с детьми в доме Брэда и денно, и нощно непременно должны находиться няни. Актер пытался протестовать, но безуспешно.

По словам источника издания In Touch Weekly, дети прибыли в особняк Питта в сопровождении двух нянь, которых наняла Джоли. Эти чужие женщины остались в доме актера и на ночь.

"Сперва Брэд был категорически против их присутствия, но Энжи настояла, потому что так порекомендовали психотерапевты. Ему пришлось согласиться", – рассказал журналистам информатор, дав понять, что если бы Питт не пошел на компромисс, малышей к нему бы не отпустили.

Дети во время обеда с Брэдом попросили разные блюда. Однако актера это не смутило: он хорошо подготовился. Питту помогал профессиональный повар, поэтому заботливый и терпеливый отец сумел угодить каждому ребенку. Источник издания отметил, что отпрыски голливудский четы устроили в доме Брэда настоящий хаос, но в итоге все остались довольны.

Брэд Питт и Анджелина Джоли с детьми. Фото: Stuart C. Wilson/Gettyimages.ru

К слову, недавно СМИ сообщили, что Джоли собралась замуж за британского бизнесмена и готовится усыновить еще одного ребенка. Поговаривают, что подготовка к свадьбе уже идет полным ходом, потому что роман страстной, темпераментной Анджелины с богатым британцем развивается с космической скоростью. Мол, через пару недель новый бойфренд прилетит в Лос-Анджелес знакомиться с детьми Питта и Джоли.

Брэд тоже начал приходить в себя. По слухам, он перестал печалиться, страдать и плакать из-за развода. Вездесущие папарацци утверждают, что актер зачастил на свидания. И если верить источникам из близкого окружения Брэда, какой-то определенной зазнобы у него нет. Мол, голливудский секс-символ, расставшись со строгой Джоли, ушел в отрыв и меняет женщин как перчатки.

По информации издания People, о постоянных отношениях в жизни только-только сбросившего оковы Питта и речи нет. "Он ходит на свидания, но там ничего серьезного. У него нет подруги", – заверил журналистов близкий друг звезды "Бойцовского клуба".

Автор: Иннокентий Звездинский27 апреля 2017, 18:01
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