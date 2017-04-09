Больному Носкову отказались делать операцию

Стали известны подробности лечения известного певца Николая Носкова. Как оказалось, врачи отказались делать операцию исполнителю – его здоровью ничего не угрожает.

О состоянии здоровья артиста рассказала его пресс-секретарь. "Сейчас Николай Иванович переведен из реанимации в стационар", – отметила она. При этом Носкова перевели в другую больницу, где ему оказывают всю необходимую помощь.

По словам пресс-секретаря, речи об операции не идет. "Врачи делают оптимистичные прогнозы", – заявила она.

Также представительница певца рассказала, что рядом с ним постоянно находятся близкие. У больничной койки сидит и жена известного исполнителя, передает НТВ.

Напомним, в начале апреля бывший солист группы "Парк Горького" Николай Носков был доставлен в больницу. У 61-летнего артиста диагностировали инсульт.

Как писали Dni.Ru, ситуацию оперативно прокомментировали в пресс-службе певца. "Николай Иванович находится в клиническом госпитале "Лапино", где проходит курс интенсивной терапии. Артист поступил в отделение в тяжелом состоянии, которое специалистам удалось стабилизировать. По результатам проведенного обследования врачи готовят его к операции по удалению тромба в шейном отделе", – гласит текст сообщения.