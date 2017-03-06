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Шоу-бизнес

Рудковская высказалась о болезни Билана

Дима Билан и Яна Рудковская. Фото: GLOBAL LOOK press/Alexander Keltik
Яна Рудковская прокомментировала информацию о болезни ее подопечного, популярного артиста Димы Билана. Исполнитель отказался оперироваться, однако сама Яна не согласна с его решением.

Продолжение: Больному Диме Билану дали год
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В СМИ появилась информация о болезни Димы Билана. Якобы у популярного исполнителя медики обнаружили целых пять грыж на позвоночнике. Речь шла об операции, однако выяснилось, что пока певец хочет повременить с хирургическим вмешательством. Журналисты решили прояснить ситуацию и связались с продюсером Билана Яной Рудковской.

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Дима Билан певец, актер

Продюсер отметила, что вообще они не комментируют эту тему. Тем не менее, она все же высказалась о недуге Билана. "Пока Дима решил перенести операцию и поехать отдыхать. Оперироваться пока он не хочет в силу своей занятости на "Голосе". Опасается, что не успеет восстановиться, не хочет никого подводить. Это его решение, но я бы сделала по -другому", – цитирует Яну Рудковскую сайт "Комсомольская правда".

Отметим, что сам Дима уже находится в отпуске. Популярный исполнитель поведал об этом на своей официальной страничке в социальной сети Instagram. Певец опубликовал фотографию, на которой заснят довольно тепло одетым. Если Билан и в отпуске, то, по всей видимости, не на южном курорте. "я в отпуске) а у вас там как дела?)))))😜" – обратился к поклонникам Билан, на снимке выглядящий, как отметили фанаты, каким-то "нерадостным".

Ранее Дима Билан рассказал о своем недуге в интервью. "В последнее время у меня были адские боли. Немели пальцы рук – я не мог делать элементарные вещи: застегивать молнии, открывать кошелек, держать что-то в руке. Не мог спать из-за всего этого. Когда обратился к медикам, не мог полчаса лечь на МРТ – препараты не действовали. Мануальщик нашел у меня даже не три, а пять грыж на позвоночнике. Сейчас мне лучше, уверяю, что после отдыха, который считаю в данном случае необходимым, вернусь и займусь лечением вплотную", – рассказал певец.

Напомним, Дима Билан был номинирован на звание "Певец года" на церемонии "Звуковая дорожка МК", но за наградой не приехал. "Я долго тянул, но пришло время, когда все-таки надо заняться здоровьем", – пояснил Дима во время сеанса видеосвязи с залом "Крокус Сити Холл". 

Автор: Наталья Аряева6 марта 2017, 13:27

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